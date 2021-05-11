Котлета по-київськи: історія походження страви та домашній рецепт

Котлету по-київськи люблять не лише в Україні, а й далеко за її межами. Цю страву можна побачити в меню багатьох ресторанів та кафе. Коли й де придумали цю смакоту з відбитого курячого філе зі шматочком вершкового масла всередині і як легко приготувати її вдома – читайте далі.

Отже, основа котлети по-київськи – куряче філе. Його відбивають, далі загортають у нього шматочок холодного вершкового масла. Сформовану котлету вмочують у збите яйце, обкачують у панірувальних сухарях і обсмажують у фритюрі. До вершкового масла іноді додають зелень, гриби, тертий сир, яєчний жовток та інші інгредієнти. При подачі на одному з кінців котлети закріплюють курячу кісточку та папільйотку.

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Звідки походить котлета по-київськи

Подейкують, що історія цієї смачної та вельми калорійної страви сягає у XVIII століття, у часи правління Єлизавети Петрівни. Імператриці дуже смакувала французька кухня, яка вже тоді славилась по всій Європі як еталон вишуканості смаку та подачі. Тому талановитих кулінарів відправляли до Парижа – переймати секрети тамтешньої кухні.

За однією з версій, саме з Парижа й прийшов до нас рецепт ніжних, соковитих котлет із курячої грудки. Ідея страви, що називалася "котлет де воляй", начебто належала кухареві Ніколя Апперту. І готували її лише дворянам.

Котлета по-київськи / Фото Shutterstock

За другою версією, котлети з відбитого курячого філе почали подавати 1912 року в купецькому клубі в Санкт-Петербурзі. І називали їх "новомихайлівськими", бо клуб, де подавали цю страву, був на Михайлівській вулиці.

Однак санкт-петербурзький рецепт дуже відрізняється від нинішніх котлет по-київськи (наприклад, масло не загортали, а вбивали у м'ясо), тож цю історію не можемо вважати достовірною.

Уперше рецепт "котлет київських" із курятини чи телятини опублікував 1915 року московський "Журналъ для хозяекъ".

Відмінність київської котлети від французької лише в тому, що в останньому варіанті замість масла додають різноманітні соуси, наприклад вершково-грибний, і трохи більше приправ. У решті моментів рецепти практично однакові.

До речі, у самому Києві схожу страву –– готували за гетьмана Павла Скоропадського. Ними начебто частували офіцерів гетьманського штабу в ресторані "Континенталь".

Знали про український спосіб приготування котлет й за океаном. Так, 1937 року на шпальтах газети "Chicago Tribune" вийшла стаття про власника чиказького ресторану "Яр" Володимира Ященка, який серед іншого згадав "курячу грудку по-київськи".

Кулінарна візитівка Києва / Фото Shutterstock

Хай там що, а популярною в Україні страва з київською назвою стала завдяки випадку, пов'язаному з Францією. Коли 1947 року, після підписання низки мирних договорів із країнами – колишніми сателітами гітлерівської Німеччини, українська делегація поверталася з Парижа, на її честь було влаштовано урочистий прийом, під час якого подавали котлети, начинені вершковим маслом. Ця страва так сподобалася керівництву делегації, що невдовзі її почали готувати в ресторанах.

Уважається, що саме в Україні виникла ідея подавати котлети по-київськи на кісточці з папільйоткою, щоб їх було зручно їсти руками.

Сьогодні котлета по-київськи, як і київський торт, є кулінарною візитівкою української столиці.

Секрет успіху страви – в ідеально підібраній курятині

Рецептів котлет по-київськи існує безліч. Ми ж пропонуємо розпочати з класичного варіанта, що передбачає використання ніжного курячого філе чи соковитого фаршу. Саме куряче м'ясо ідеально підходить для приготування цієї страви, адже воно не лише поживне, але й дієтичне, тому додавання масла не робить котлету висококалорійною.

Та щоб страва вийшла і смачною, і корисною, важливо обрати якісну курятину. Тож рекомендуємо віддавати перевагу перевіреним виробникам, чия продукція пройшла перевірку на вміст антимікробних речовин. В Україні таку перевірку успішно пройшла м'ясна продукція ТМ "Наша Ряба". За результатами незалежного аудиту її виробник одним із перших у нашій країні отримав право наносити на товар маркування "без антибіотиків класу А".

Рецепт котлет по-київськи

Рецепт котлет по-київськи / Фото Shutterstock

Інгредієнти:

куряче філе ТМ "Наша Ряба" – 1,2 кг;

– 1,2 кг; вершкове масло – 140 г;

зелень петрушки – 20 г;

яйця – 2 шт.;

сіль – 1/2 ч. л.;

молоко – 100 мл;

пшеничне борошно – 60 г;

олія – 300 мл;

панірувальні сухарі – 140 г;

перець на ваш смак.

Приготування:

Накрийте куряче філе харчовою плівкою й обережно відбийте. Дуже дрібно наріжте зелень петрушки. Змішайте м'яке вершкове масло з подрібненою петрушкою, розділіть ложкою на порції й покладіть на 3 – 5 хвилин до морозильної камери, щоб масло трохи затверділо. Підморожену масляну начинку викладіть на середину відбитого філе й загорніть котлету так, щоб краї заходили один на одного. Помістіть котлети до морозильної камери на 5 хвилин. Яйця та молоко збийте віничком, як для омлету. Котлети поперчіть, посоліть та обкачайте в борошні. Умочіть котлети в яєчно-молочну суміш та обкачайте в панірувальних сухарях. Повторіть останні дві дії ще раз. Розігрійте сковороду з олією й обсмажте на ній котлети до золотавої скоринки (упродовж 5 хвилин). Тим часом розігрійте духову шафу до 200 градусів. Перекладіть котлети зі сковороди на вистелене фольгою або пергаментним папером деко й відправте до духовки на 10 хвилин. Готові котлети по-київськи подавайте з гарніром.

Смачного!