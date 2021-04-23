Рецепти з рубленого курячого філе: корисні наґетси, соковиті котлети з грінками та мітболи
Ми підготували для вас три чудових рецепти страв із готового рубленого курячого філе. Неймовірна смакота, на приготування якої піде мінімум часу!
Джерело:24 канал
Як устигати все так, щоб залишався час іще й на себе, – звична дилема сучасної жінки, що прагне сім'ї приділяти не менше уваги, ніж роботі. Зокрема, щоразу дивувати рідних новими стравами. ТМ "Наша Ряба" вкотре полегшила господиням цю задачу, підготувавши чудову новинку – ніжне рублене куряче філе – бездоганну основу для котлет, рагу та начинок.
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М'ясо вже нарізане дрібними кубиками, тож вам залишається обрати рецепт і приготувати котрусь зі страв (або й усі три) за нашою покроковою інструкцією.
Соковиті та хрусткі рублені котлети з курячого філе
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Приготування курячих котлет / Фото iStock
Приготування:
- М'якуш білого хліба замочіть у молоці й залиште на 5 хвилин. Відцідіть хліб від зайвої рідини.
- Куряче рублене філе посоліть, поперчіть та змішайте з хлібним м’якушем.
- Вершкове масло (щойно з холодильника) наріжте невеличкими кубиками.
- Сформуйте з філейної маси котлетки й усередину кожної покладіть шматочок вершкового масла – для соковитості.
- Розігрійте в сковорідці трохи олії та обсмажте на ній котлети – по кілька хвилин із кожного боку.
- Доведіть котлети до готовності в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів. Смачного!
Мітболи з грибним соусом
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Як приготувати мітболи з курятини / Фото "Наша Ряба"
Приготування:
- Для приготування грибного соусу дрібно наріжте печериці скибочками та обсмажте на розігрітій сковорідці до золотистого кольору.
- Додайте до грибів вершки, сіль, чорний мелений перець та дрібно нарізану зелень та цибулю. Доведіть соус до кипіння.
- Для приготування мітболів обсмажте цибулю на сковорідці з олією до золотистого кольору.
- Рублене куряче філе з'єднайте з сухарями, яйцем, обсмаженою цибулею та спеціями.
- Сформуйте з фаршу кульки по 100 - 120 г, запаніруйте їх в борошні та обсмажте до золотистого кольору.
- Обсмажені мітболи залийте вершково-грибним соусом і тушкуйте до готовності. Смачного!
Дієтичні наґетси з рубленого курячого філе
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
Як приготувати смачні курячі наґетси / Фото shutterstock
Приготування:
- Рублене філе курки змішайте зі спеціями.
- Житні хлібці поламайте на шматочки й подрібніть у блендері до однорідного стану.
- Твердий сир натріть на грубій тертці, змішайте із житніми крихтами.
- В окремій мисці збийте виделкою курячі яйця із сіллю.
- Сформуйте з рубленого м'яса невеликі кульки, легенько приплюсніть кожну з одного боку.
- Умочіть наґетси в яєчний кляр та обкачайте в житньо-сирній суміші. Повторіть операцію ще двічі.
- Деко застеліть шаром фольги, змащеної оливковою олією.
- Викладіть на деко сформовані наґетси й запікайте їх у духовці, попередньо нагрітій до 200 градусів, протягом 20 – 25 хвилин. Смачного!
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