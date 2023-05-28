Морозиво — один із найпопулярніших літніх рецептів. Скористайтеся цим рецептом та пригостіть найрідніших домашньою смакотою.

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Рецепт домашнього морозива

Час : 5 годин

: 5 годин Порцій: 4

Просто та смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 400 мілілітрів жирних вершків 30-36%;

– 200 мілілітрів молока;

– 65 грамів цукру.

Приготування:

Половину вершків (приблизно 200 мілілітрів) вилийте в каструлю, додайте цукор та нагрівайте на повільному вогні. Постійно помішуйте, поки цукор не розчиниться.

Зніміть каструлю з вогню та помістіть її вміст у контейнер (якщо у вас немає морожениці, найкраще використовувати ту, ємність яка легко поміститься у вашому холодильнику, а потім у морозилці.

В розігріті вершки з цукром додайте решту вершків, що залишилися, молоко і ретельно перемішайте, для цього можна скористатися віночком або міксером.

Охолоджену масу перелляйте в мороженицю і дотримуйтеся інструкцій виробника обладнання. Якщо у вас немає спеціального девайса, поставте контейнер у морозилку та кожні 30 хвилин перемішуйте.

Приблизно через 3 – 4 години морозиво готове.

Корисно знати

Не соромтеся експериментувати зі смаками, додаючи різні суміші, такі як подрібнене печиво, шоколадна стружка, горіхи або фруктове пюре.

Для більш кремової текстури ви можете замінити частину жирних вершків незбираним молоком.

Приготування домашнього морозива — чудовий спосіб поласувати улюбленим десертом. Якщо захочете поекспериментувати скористайтеся цим рецептом морозива з моркви та шоколаду.