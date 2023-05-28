Морозиво — один із найпопулярніших літніх рецептів. Скористайтеся цим рецептом та пригостіть найрідніших домашньою смакотою.
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Рецепт домашнього морозива
- Час: 5 годин
- Порцій: 4
Просто та смачно / Фото unsplash
Приготування:
- Половину вершків (приблизно 200 мілілітрів) вилийте в каструлю, додайте цукор та нагрівайте на повільному вогні. Постійно помішуйте, поки цукор не розчиниться.
- Зніміть каструлю з вогню та помістіть її вміст у контейнер (якщо у вас немає морожениці, найкраще використовувати ту, ємність яка легко поміститься у вашому холодильнику, а потім у морозилці.
- В розігріті вершки з цукром додайте решту вершків, що залишилися, молоко і ретельно перемішайте, для цього можна скористатися віночком або міксером.
- Охолоджену масу перелляйте в мороженицю і дотримуйтеся інструкцій виробника обладнання. Якщо у вас немає спеціального девайса, поставте контейнер у морозилку та кожні 30 хвилин перемішуйте.
- Приблизно через 3 – 4 години морозиво готове.
Корисно знати
- Не соромтеся експериментувати зі смаками, додаючи різні суміші, такі як подрібнене печиво, шоколадна стружка, горіхи або фруктове пюре.
- Для більш кремової текстури ви можете замінити частину жирних вершків незбираним молоком.
Приготування домашнього морозива — чудовий спосіб поласувати улюбленим десертом. Якщо захочете поекспериментувати скористайтеся цим рецептом морозива з моркви та шоколаду.