М'ясо буде соковитим всередині та хрустким ззовні. Пікантний маринад додасть шинці неймовірного аромату.
Варто спробувати Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів
Як запекти смачну шинку
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Приготування:
- М'ясо залийте 200 мілілітрами холодної води, додайте 2 чайні ложки соди й залиште на годину. Потім промийте його в проточній воді й поколіть дерев'яною шпажкою з двох боків, щоб краще промаринувалося.
- Перекладіть м'ясо у миску, залийте розсолом з води та солі. Поставте в холодильник на 4 години. Після того добре обсушіть шинку кухонними рушничками.
- До соєвого соусу додайте мед, діжонську гірчицю і всі спеції. Добре перемішайте.
- Покладіть м'ясо у форму для запікання і добре змастіть його з усіх боків маринадом. Накрийте кришкою і відправте в холодильник на ніч.
- Потім дістаньте, переверніть і налийте 50 мілілітрів води. Накрийте кришкою і поставте запікатися за температури 180 градусів на 80 хвилин. Кожні 20 хвилин діставайте м'ясо та поливайте зверху маринадом.
- Перекладіть готове м'ясо у сухий посуд і охолодіть. Лише після цього ріжте його порційними шматками.