Цей пиріг у розрізі нагадує багатошаровий торт. Однак він випікається одним коржем.

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Пляцок "Королівський"

  • Час: 3 години
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. До сметани додайте цукор, подрібнені дріжджі та все добре перемішайте. Додайте маргарин кімнатної температури, жовтки та все збийте міксером.
  2. Додаючи поступово просіяне борошно, замісіть м'яке тісто і поставте його в тепле місце на 1 годину.
  3. Для начинки необхідно спочатку добре промити мак, залити його водою і поставити варитися до повного випаровування води. Після цього мак треба перетерти блендером. Горіхи також можна подрібнити блендером або перемолоти на м'ясорубці.
  4. Білки разом із цукром збийте міксером до утворення стійких піків. Поділіть білки на дві частини. Одну частину змішайте з горіхами, а іншу – з маком.
  5. Тісто злегка замісіть та розділіть на дві нерівні частини. Більшу розділіть ще на 3 рівні частини. Першу з них розкачайте та викладіть на деко 26 на 26 сантиметрів, сформуйте бортики пляцка висотою 2,5 – 3 сантиметри.
  6. Почніть формувати пляцок, почергово викладаючи начинки. Спершу йде смуга з горіхової начинки, далі – варення, а потім – смужка макової начинки.
  7. На другу частину тіста знову викладіть начинки смугами. Тільки тепер починайте з макової начинки.
  8. На третю частину тіста начинки викладайте, починаючи з варення. Четверту частину тіста викладіть на начинки.
  9. Залиште в теплі на 2 години. Запікайте у нагрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин до готовності. Зверху посипте цукровою пудрою.