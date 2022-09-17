Кабачковий рулет з плавленим сиром, грибами і помідорами

  • Час: 1 – 2 години
  • Порції: 6 осіб

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Приготування:

  • Натріть кабачки на грубій тертці та посоліть. Залишіть їх на 10 хвилин, щоб стік зайвий сік.
  • Окремо збийте курячі яйця зі сметаною та додайте віджатий кабачок. Всипте борошно, соду та перемішайте тісто.
  • Розігрійте духовку до 200 градусів.
  • Вкрийте деко пергаментом для випікання та вилийте тісто. Рівномірно розрівняйте його ложкою.
  • Випікайте кабачковий корж 30 хвилин.


Кабачковий рулет / Фото Food Network

  • Дістаньте деко з духовки і відразу пергамент з тістом перекладіть на поверхню, під низ покладіть силіконовий коврик або дощечку, щоб готове кабачкове тісто охололо.
  • ️Для начинки змішайте натерті плавлені сирки, вичавіть часник, додайте подрібнений кріп. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем. Не забудьте заправити все майонезом або сметаною.
  • Наріжте помідори довільними шматочками, а нарізані скибками печериці окремо підсмажте на сковорідці.
  • Кабачковий корж змастіть сирною начинкою, викладіть помідори і гриби.
  • Скручуємо все в рулет і відправляємо в холодильник на 1 – 2 години.

Смачного!

Рецепт оладок з кабачка та сиру

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2 – 4

Приготування:

  • Почистіть кабачок від шкірки та помийте водою. Натріть його на грубій тертці та відкладіть на сито, щоб позбутися зайвого соку. Посоліть та перемішайте кабачок.
  • У окремій мисці змішайте курячі яйця, борошно, натріть твердий сир на грубій тертці. Перемішайте все ложкою.
  • Присмачте все спеціями та додайте дрібно нарізану зелень (кріп, базилік, кінза). Перемішайте.
  • З'єднайте кабачок з рештою інгредієнтів та замісіть ложкою однорідне тісто.
  • Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії. Можна використовувати олію в спреї, так ви не переборщите з нею.
  • Викладайте тісто на сковорідку та обсмажуйте оладки з двох сторін на середньому вогні до рум'яної скоринки.
  • Викладіть оладки на таріль та подавайте з улюбленим соусом.

Смачного!

Запіканка з кабачків в духовці

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4


Гратен з кабачків в духовці / Фото Whole Some Yum

Приготування:

  • Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть дно і боки жаротривкої форми для запікання олією.
  • Помідори і кабачки наріжте тонкими кружечками і викладіть у форму в один шар. Зверху змастіть песто, посоліть і поперчіть, посипте тертим сиром.
  • Запікайте страву протягом 45 хвилин. Подавайте до столу гарячою.

Смачного!

Човники з кабачків та курятини

Час: 35 хвилин
Порції: 6

Приготування:

  • Кабачки помийте, розріжте навпіл, у середині зробіть надріз та ложкою зберіть м'яку частину.
  • Моркву помийте, почистіть від шкірки, натріть на дрібній тертці. Цибулю почистіть, наріжте дрібними кубиками.
  • На розігрітій сковорідці з маслом, обсмажте цибулю з морквою. Курячий фарш змішайте з обсмаженою морквою і цибулею, додайте сіль, соус, перемішайте до однорідної консистенції.
  • З фаршу сформуйте кульки, викладіть у човники кабачків. Перекладіть все у форму для запікання. Сир наріжте скибочками, викладіть на фарш.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів та відправте запікатися на 20 – 25 хвилин.

Смачного!

Рецепт маринованих кабачків зі спецією карі

  • Час: 8 годин
  • Порції: 3 літрові банки


Мариновані кабачки з карі / Фото not quite nigella

Приготування:

  • Спочатку приготуємо маринад. У каструлі доведіть до кипіння воду, оцет, сіль, карі та цукор. За бажанням оцет можна додати наприкінці. Проваріть все кілька хвилин.
  • Ріпчасту цибулю наріжте кружальцями або півкружальцями. Викладіть на дно банки разом зі шматочком селери та листочком петрушки.
  • Наріжте кабачки (краще обирати молоді) кружальцями товщиною пів сантиметра, максимум – один. Викладіть їх в банку. Залийте все гарячим маринадом.
  • На дно каструлі покладіть чистий рушник, залийте водою та помістіть туди банки з кабачками, накриті кришками. Після кипіння варіть півлітрові банки 10 – 15 хвилин.
  • Закрийте банки ключем для консервацій та переверніть їх догори дном. Накрийте теплою ковдрою та залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.
  • Зберігайте консервацію з кабачків у темному прохолодному приміщенні у звичному положенні.

Смачного!