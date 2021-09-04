Мастер Шеф 11 сезон 2 випуск: перші чорні фартухи та підступні "зливи" конкурентів учасниками

У 2 випуску 11 сезону "Мастер Шеф" кухарі-аматори змагалися за омріяне місце у 20-ці кулінарного проєкту. Які завдання для них підготували судді шоу, – читайте у матеріалі Смачно 24.

У 2 випуску 11 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо запеклу боротьбу 33-найкращих кухарів-аматорів за омріяне місце у головній 20-ті кулінарного проєкту.

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Судді 11 сезону "Мастер Шеф": Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський зустріли кухарів-аматорів на набережній Дніпра.

Перше випробування 11 сезону "Мастер Шеф"

Щоб розпочати перше випробування судді 11 сезону "Мастер Шеф" розподілили учасників на 9 команд за допомогою жеребкування. Завданням для кожної з команд буде приготувати страву-презентацію: аперитив, стартер, невеличка закуска, але випробування буде на швидкість.

Володимир Ярославський / Фото зі сторінки "Мастер Шеф"

Команди навипередки будуть готувати, далі презентуватимуть її суддям 11 сезону "Мастер Шеф". Після успішної дегустації суддями, команди обиратимуть інгредієнти зі спеціальної фуд-гірки. Для кожної команди на фуд-гірці 11 сезону "Мастер Шеф" буде 45 інгредієнтів, обрати з яких можна тільки п'ять. Якщо закуска команди буде неїстівною, вони одразу відправляться додому.

На наступному етапі команди будуть готувати страву з тих 5 інгредієнтів, які вони обрали після першого етапу. Команда, яка прийде на фуд-гірку останньою – готувати з тих інгредієнтів, що залишаться. На все про все у дев'яти команд 11 сезону "Мастер Шеф" тільки 3 години.

Команди презентували суддям 11 сезону "Мастер Шеф" тартар з сирим жовтком, закуску з креветок, севіче з сібаса, сальсу та паштети.



Судді 11 сезону "Мастер Шеф" / Фото зі сторінки "Мастер Шеф"

Попри відносно легке завдання від суддів 11 сезону "Мастер Шеф", на першому етапі одна команда не змогла приготувати смачний стартер та одразу покинула кулінарне шоу.

На другому етапі випробування шоу покинули одразу дві команди, учасники подали суддям 11 сезону "Мастер Шеф" стейк з ягідним соусом та омлетом, фуагру з бешамелем.

Друге випробування 11 сезону "Мастер Шеф"

До другого відбіркового етапу 11 сезону "Мастер Шеф" пройшли 24 кухарі-аматори. Щоб потрапити до омріяної 20-ки кулінарного шоу 11 сезону "Мастер Шеф" кухарям-аматорам потрібно розгадати краш-тест на кулінарну ерудицію.

Судді 11 сезону "Мастер Шеф" розділили учасників на чотири команди методом жеребкування. До першої команди увійшли: (капітан) Амадор Лопес, Яна Ліскова, Андрій Кадай, Віталіна Мкртчян, Даша Євтух, Дмитро Діхтяр. Їхній колір синій.

До другої команди з жовтим фартухом увійшли: Тетяна Іліна, Аліса П'яткова, (капітан) Юра Чученко, Максим Савчук, Марина Файницька, Тамара Мельникова.

Сергій Нижевський, Наталя Кіфяк, Ростислав Оніщенко, Влад Кулешов, Світлана Ткаченко, (капітан) Михайло Дмитрієв потрапили до червоної команди. А Діана Куваєва, Євгеній Лобанов, Олена Дяченко, Саша Кривець, (капітан) Богдан і Серафім Дерега до зеленої команди.



Учасники 11 сезону "Мастер Шеф" / Фото зі сторінки "Мастер Шеф"

На кухарів-аматорів чекає десять страв, під першим номером баранця у всіх чотирьох команд однакова страва, під наступними, теж. Судді 11 сезону "Мастер Шеф" заховали під баранцями різноманітні страви. Кухарям-аматорам 11 сезону "Мастер Шеф" потрібно розгадати їх та розкласти на інгредієнти.

Правильна назва страви і розгадані інгредієнти гарантують командам білий фартух. Ціна помилки – чорний фартух в арсенал команди.

Окрім правильно розгаданої страви, командам потрібно її ще й приготувати. Тільки після подачі суддям 11 сезону "Мастер Шеф", команди зможуть дізнатися, чи правильно вони відгадали обрані страви.

Таємничі баранці

Під першим баранцем на думку команд було гаспачо з полуницею. Першими цю страву відгадали сині. Під другим — устриця Рокфеллер, вона дісталася команді червоних. Третьою була страва – екзотичне тірамісу, першими натисли на дзвоник і забрали її жовті.

Наступною малинова шоколадний мус – отримали зелені, далі була страва крокети з картоплі – відгадали сині. Червона команда двічі поспіль натисла дзвоника першими та забрала рибну кнелю, до кінця незнаючи всіх інгредієнтів страви, та чизкейк. Гриб Еринг з зеленим соусом зі шпинату взяли сині, а равіолі – жовті. Останню страву першими відгадали зелені – це пюре селери з рибою сібас.

На приготування у чотирьох команд було півтори години.

Перші чорні фартухи в 11 сезоні "Мастер Шеф"

Під час другого завдання не обійшлося без сварок між учасниками, але головне це те, чи правильно

Жовті подали суддям равіолі з кроликом та коріандром та тірамісу на кокосових вершках з манго. Ектор Хіменес-Браво прийняв страви жовтої команди, адже вони відгадали їх. На смак вони теж були відмінними.

Наступними зі своїми стравами до суддів 11 сезону "Мастер Шеф" пішла команда червоних. Вони подали суддям три страви: фаршировану устрицю, брускету з рибним мусом та ікрою тобіко та чизкейк. Щоправда, вони не відповідали оригінальним. Ектор Хіменес-Браво не прийняв у команди червоних жодної страви, а це означає, що вони не впоралися із завданням та отримують шість чорних фартухів.

Далі свої страви презентувала команда синіх. Капітан команди Амадор Лопес зблід від страху перед вердиктами суддів 11 сезону "Мастер Шеф", але страви таки доніс до їхнього столу. Холодний суп гаспачо з полуницею, філе з гриба Еринг і соусу зі шпинату з анчоусами, картопляні крокети з хамоном і соусом з капусти бок-чой – страви, які потрібно було відгадати команді, і вони відгадали їх! Бездоганна робота команди викликала у суддів легкі овації. Команда успішно, в повному складі пройшла до 20-ки кулінарного шоу 11 сезону "Мастер Шеф".



Учасник 11 сезону "Мастер Шеф" Амадор Лопес / Фото зі сторінки "Мастер Шеф"

Останніми до суддів 11 сезону "Мастер Шеф" відправилася команда зелених. Вони подали шоколадний мус з малиновим кюлі та сібас з пюре капусти і селери. Якщо десерт був приготований правильно, то основна страва – ні. Судді скуштували тільки шоколадний мус, який був технічно правильно приготований. За невдалу страву команда зелених повинна одягнути на одного зі своїх учасників чорного фартуха.

Капітан команди вирішив зняти з себе відповідальність та перекласти право вибору на учасників. Чорного фартуха віддали спершу Діані, але Євген вирішив взяти його собі. Проте капітан не погодився з таким рішенням хлопця та одягнув його на дівчину.

Битва чорних фартухів

Сімнадцять кухарів-аматорів вперше піднялися на балкон кулінарного шоу 11 сезону "Мастер Шеф", а 7 власників чорних фартухів боротимуться за останні три місця на проєкті.

Сергій Нижевський, Наталя Кіфяк, Ростислав Оніщенко, Влад Кулешов, Світлана Ткаченко, Михайло Дмитрієв та Діана Куваєва приїхали в ліс де їх вже чекали судді 11 сезону "Мастер Шеф".

Кожен учасник має приготувати лише одну страву. У кожного буде своє окреме місце, а продукти потрібно здобути самотужки. У конвертах для кухарів-аматорів судді 11 сезону "Мастер Шеф" підготували мапи та фото, на яких позначені скарби – скрині з продуктами. З них тільки три відчинені. Щоб відкрити решту скринь – потрібні ключі, які заховані в лісі.



Владислав Кулешов / Фото зі сторінки "Мастер Шеф"

Чим більше скринь здобудуть аматори, тим більше продуктів у них буде. Обмін продуктами між учасниками заборонений, але є виключення – вони можуть розподілятися, якщо будуть здобувалися разом.

Та це ще не всі сюрпризи, які підготували судді 11 сезону "Мастер Шеф", для чорнофартушників. Таємний кухар допоможе отримати бажане, але, щоб забрати в нього потрібний продукт, кухар-аматор повинен побороти його в кулінарній дуелі.

Кухарі-аматори у чорних фартухах довго ходили по лісу в пошуках продуктів, геть забувши, що їм потрібно ще й готувати страву. Адже саме вона подарує омріяний квиток до 20-ки проєкту.

Оскільки всіх потрібних продуктів для своєї страви Діана не змогла знайти, дівчина вирішила викликати таємного кухаря на кулінарний батл. Ним, до речі, був Вадим "Пава" Бжезинський.



Вадим "Пава" Бжезинський / Фото зі сторінки кухаря

Діана віддала морську капусту, що обміняти її на рис. Аматорці та Вадиму потрібно було філеювати сібаса, у кого воно буде ідеальним, той і переміг. На жаль, дівчина не змогла перевершити переможця 7 сезону "Мастер Шеф" та програла свій інгредієнт. Цікаво, чи наважиться, ще хтось з аматорів викликати його на кулінарний батл, щоб обміняти свій продукт на бажаний?

Час на приготування страв невпинно спливав, а деякі кухарі-аматори ще в пошуках потрібних інгредієнтів в лісі. Ольга Мартиновська вирішила нагадати їм, що від їхнього результату залежить місце у 20-ці 11 сезону "Мастер Шеф" та вони поквапилися готувати.



Володарі перших чорних фартухів 11 сезону "Мастер Шеф" / Фото зі сторінки "Мастер Шеф"

Після фінального свистка, сімка володарів чорних фартухів презентувала суддям 11 сезону "Мастер Шеф" свої страви. На жаль, не всі вони були досконалими і доведеними до смаку.

За вердиктами трьох суддів кулінарного шоу, до 20-ки 11 сезону "Мастер Шеф" приєдналися Владислав Кулешов, Світлана Ткаченко, Діана Куваєва, Михайло Дмитрієв.

Вже наступної суботи, у 3 випуску 11 сезону "Мастер Шеф" ми побачимо перші випробування сформованої 20-ки найкращих кухарів-аматорів країни. Не пропустіть, буде гаряче!

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