Мастер Шеф 11 сезон 1 випуск: як зірки шоу-бізу та відомі тіктокери виборювали місце на шоу

У 1 випуску 11 сезону "Мастер Шеф" на кулінарну кухню країни завітало чимало вправних кухарів-аматорів: блогерка з села, дружина Аліка Мкртчяна, антикварка з тюремним минулим та відомий танцівник і співак Амадор Лопес. Хто з них потрапить до омріяної 20-ки шоу, – дізнаємося вже незабаром!

У 1 випуску 11 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" ми познайомимося із шеф-кухарями аматорами, які вирішили спробувати свої кулінарні вміння на проєкті.

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Відбір до топ 50 11 сезону "Мастер Шеф"

Першою в 11 сезоні "Мастер Шеф" зі своєю стравою до суддів кулінарного шоу пішла юна гримерка з Києва – Яна Лєскова. Дівчина подала Ектору Хіменесу-Браво, Олі Мартиновські та Володимиру Ярославському групер з цибулею та соусом. Судді були враженими смаком страви, а Ектор відзначив, що це одна з найсмачніших риб за всі кастинги шоу. Яна отримала від суддів "Мастер Шеф" три омріяних "так" та брендовий фартух проєкту.



Яна Лєскова / Фото з інстаграму Мастер Шеф

Михайло Дмитрієв – власник будівельного магазину та вправний кухар для своєї родини. Хлопець подав суддям "Мастер Шеф" свинячий стейк зі спаржею. Хоч соус у страві був не ідеальним та Михайлу ще є над чим працювати, він таки отримав від суддів шоу білого фартуха.



Михайло Дмитрієв / Фото з інстаграму Мастер Шеф

Серафім Дерега всупереч правилам суворого батька священника зробив собі кілька тату та пірсинг і прийшов на кастинг кулінарного шоу "Мастер Шеф". Кумедний хлопець приготував для суддів медальйони з тунця зі спаржею та цукіні. Попри критику від суддів "Мастер Шеф" хлопець таки отримав білого фартуха та продовжив участь у шоу.



Серафім Дерега / Фото з інстаграму Мастер Шеф

Екстравагантна Олександра Ілічова повстала перед суддями "Мастер Шеф" з бігудями на волоссі. Хоч за професією дівчина сексолог, на проєкт вона прийшла, щоб показати свої вміння у гастрономії. Олександра приготувала для суддів "Мастер Шеф" овочево-фруктовий салат з грецьким йогуртом. Страва у дівчини надто проста і не змогла відкрити для суддів всі її кулінарні навички.

28-річний працівник поліції зі Львова – Андрій Кадай подав суддям "Мастер Шеф" лосось з горошковим пюре та спаржею. Хоч не все у страві було ідеальним, але три "так" від суддів Андрій таки почув.



Андрій Кадай / Фото з інстаграму Мастер Шеф

Ох і багацько здивування було на лицях суддів "Мастер Шеф" коли на кухню увійшла учасниця "Топ-модель по-українськи" Крутова Ярослава. Дівчина вирішила здивувати суддів проєкту своїм баченням улюбленої страви українців та приготувала – бол-борщ. Вона розділила компоненти страви та приготувала їх різними техніками. Судді "Мастер Шеф" вирішили дати дівчині шанс та перевірити, що їй ближче: кулінарія чи моделінг.



Ярослава Крутова / Фото з інстаграму Мастер Шеф

А от Владислав Кулешов давно мріяв стати професійним кухарем, хоч працює барменом. Також він є щасливим власником вуликів з бджолами. Запечений сібас із пюре батату закохав суддів смаком та вони віддали хлопцеві білого фартуха.



Владислав Кулешов / Фото з інстаграму Мастер Шеф

Мкртчяни не здаються!

Чималою несподіванкою для суддів "Мастер Шеф" стала учасниця Віталіна Мкртчян – дружина "бога м'яса" та учасника "Мастер Шеф. Професіонали" Аліка Мкртчяна! Кухар прийшов підтримати дружину, хоч і неабияк хвилювався, адже не впевнений, що справиться без Віталіни з двома дітьми вдома. Фісташкова пахлава від Віталіни стала "пропуском" на 11 сезон "Мастер Шеф".



Віталіна Мкртчян / Фото з інстаграму Мастер Шеф

А от диктор Володимир не на жарт розгнівав суддів "Мастер Шеф", адже його страви: брускети та карпачо з кабачка були неохайні. Окрім цього Ектор Хіменес-Браво зауважив, що хлопець прийшов просто розважитися та прогнав його з кухні шоу.

Даша Євтух з Полтавської області займається сільським господарством та знімає Тік Ток. У цій соцмережі в неї понад 400 тисяч підписників! На проєкт "Мастер Шеф" дівчина прийшла, щоб набратися досвіду та в майбутньому відкрити свій заклад. Суддям 11 сезону "Мастер Шеф" Даша приготувала салат з кульбабами та вареники з грибним соусом. Ектор Хіменес-Браво відзначив, що салат "топить" її як кулінара, а от вареники – інше діло. Судді сказали блогерці три "так" та дали білого фартуха.



Даша Євтух / Фото зі сторінки Мастер Шеф

Наступна учасниця вже була на кулінарному шоу "Мастер Шеф", щоправда, боролася серед професіоналів. Тоді Ектор Хіменес-Браво порадив дівчині випробувати свої сили в аматорах і вона прийшла на 11 сезон зі стравою з мідій та дорадо. Олена Дяченко отримала від суддів три "так" авансом, адже вона має сильну жагу до навчання та кулінарії.

Великою несподіванкою для суддів 11 сезону "Мастер Шеф" стала поява відомого танцівника та співака Амадора Лопеса. Зірка українського шоу-бізу приготував для суддів 11 сезону "Мастер Шеф" чилі кон-карне, яке дуже сподобалося Ектору Хіменесу-Браво.



Амадор Лопес / Фото зі сторінки співака

Співак і танцюрист отримав квиток на кулінарний проєкт у вигляді білого фартуха, але чи зможе він увійти до омріяної 20-ки "Мастер Шеф", – дізнаємося вже за тиждень!