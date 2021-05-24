Новий кулінарний проєкт Мастер Шеф. CELEBRITY: відома дата початку шоу

Сьогодні, 24 травня 2021 року стало відомо про дату прем'єри нового сімейного кулінарного шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY". Вже з 12 липня українські глядачі зможуть повболівати за улюблених зірок та оцінити їхню кулінарну майстерність.
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Нове кулінарне шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY" стартуватиме цього літа – 12 липня. Відомо, що ведучими проєкту будуть Ектор Хіменес-Браво та Дмитро Танкович.
Згідно з форматом шоу у кожному випуску "Мастер Шеф. CELEBRITY" відомі зірки, актори, популярні танцюристи та сімейні пари мірятимуться своїми кулінарними вміннями, щоб показати свої таланти.
У кулінарних баталіях проєкту "Мастер Шеф. CELEBRITY" змагатимуться такі мегазірки, як Джамала, Слава Камінська, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Даша Астаф'єва, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрій Ткач, Віталій Козловський, Мішель Андраде, Сергій і Сніжана Бабкіни, Олександра Заріцька, Надія Матвєєва, Євген Кот, Олена Шоптенко.
Найкращих кулінарів визначатимуть судді, а переможець отримає ексклюзивний девайс істинного "Мастер Шефа", який стане предметом заздрості серед зірок шоу-бізнесу, — срібну сковороду!