Новий кулінарний проєкт Мастер Шеф. CELEBRITY: відома дата початку шоу

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Сьогодні, 24 травня 2021 року стало відомо про дату прем'єри нового сімейного кулінарного шоу "Мастер Шеф. CELEBRITY". Вже з 12 липня українські глядачі зможуть повболівати за улюблених зірок та оцінити їхню кулінарну майстерність.