Важливо не помилитися: меню усіх страв, які необхідно приготувати на Водохреще
Цьогоріч Другий Святвечір відзначають 5 січня. За традицією на святковому столі має бути непарна кількість страв.
Зазвичай їх є 7, проте кожна родина готує по-різному – хтось може робити й більше. 24 Канал пропонує скористатися цією смачною підбіркою – ви точно не залишитеся розчарованими.
Буде смачно Старий бабусин рецепт: готуємо найпопулярніший галицький пляцок "Вишиванка"
Голодна кутя
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 склянка пшениці;
– 3 склянки води;
– 1 столова ложка олії;
– 3 столові ложки меду;
– дрібка солі.
За бажанням можна додати:
– 150 грамів маку;
– 100 грамів родзинок;
– 100 грамів волоських горіхів.
Приготування:
- Переберіть, промийте та замочіть пшеницю на кілька годин. Після цього зваріть її до готовності, додавши сіль та олію.
- У готову пшеницю додайте мед.
- В кутю часто також додають мак. Попередньо його потрібно замочити в окропі, залишити на годину, а потім перетерти до появи "молочка".
- Також можете додати горіхи та родзинки. Їх потрібно замочити в окропі на 20 хвилин.
Кутя обов'язкова страва на Другий Святвечір / Фото Depositphotos
Пісний борщ
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
– 1 буряк середнього розміру;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 3 – 4 картоплини;
– половинка солодкого перцю;
– половина моркви;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 200 грамів квашеної капусти з розсолом;
– 1 – 2 столові ложки меду;
– 1 столова ложка соняшникової олії;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Приготуйте бульйон на буряку. Для цього почистьте буряк, розріжте його навпіл, залийте водою і варіть 40 хвилин до готовності. Додайте у відвар половину цибулини та продовжуйте готувати.
- Очищені 3 – 4 картоплини наріжте дрібними кубиками та відправте до бурякового бульйону.
- Половину моркви наріжте соломкою і теж додайте в каструлю до бульйону.
- Для засмажки половину солодкого перцю і другу половину цибулини наріжте кубиком і припустіть на пательні з 1 столовою ложкою соняшникової олії протягом 3 – 5 хвилин. Додайте 2 столові ложки томатної пасти та тушкуйте ще 2 – 3 хвилини.
- Дістаньте з бульйону буряк, дайте йому трохи охолонути та наріжте довільними шматочками. Поверніть нарізаний буряк у бульйон і туди ж відправте засмажку.
- Коли всі овочі будуть готові, додайте в борщ 200 грамів квашеної капусти з розсолом. Проваріть 3 хвилини та скуштуйте. Доведіть смак сіллю, перцем і медом – усі інгредієнти до вашого смаку.
- Готовий борщ можна залишити на 20 хвилин, щоб він настоявся. Подавайте гарячим.
Гречані млинці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 100 грамів гречаної муки;
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 500 мілілітрів води;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 чайні ложки сухих дріжджів;
– сіль до смаку.
Приготування:
- У теплій воді (приблизно 250 мілілітрів) розчиніть дріжджі, додайте цукор і сіль та ретельно перемішайте.
- Додайте до цієї суміші просіяне борошно та замісіть тісто.
- Поставте його в тепле місце на 40 хвилин. Тісто має збільшитися в об'ємі приблизно в 1,5 – 2 рази.
- Коли тісто підійде, додайте в нього гречане борошно і все добре перемішайте.
- Додайте 125 мілілітрів води кімнатної температури та залиште на пів години настоюватися.
- Через 30 хвилин додайте в тісто ще 125 мілілітрів води та розмішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковорідку для млинців та обсмажте млинці з обох сторін.
- Їх можна подавати як окрему страву замість хліба або полити варенням.
Голубці подобаються всім / Фото Depositphotos
Пісні голубці
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 10
– 1 качан капусти середніх розмірів;
– 1 кілограм картоплі;
– 1 велика цибулина;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка чорного перцю.
Приготування:
- Поставте грітися кілька літрів води у великій каструлі. Поки вона закипає, почистьте капусту від верхнього листя та акуратно, не розрізаючи саму головку, виріжте качан.
- Зніміть каструлю з вогню та опустіть капусту в окріп так, щоб занурилися товсті частини листя. Закрийте каструлю кришкою і залиште на 15 – 30 хвилин.
- Тим часом зробіть начинку. Картоплю помийте, почистьте від шкірки та натріть на дрібній тертці разом з цибулею. Змішайте начинку з сіллю і перцем. Далі поставте каструлю з начинкою на вогонь і доведіть її до густого стану, постійно помішуючи. Це необхідно для того, щоб начинка не потемніла і не втікала з листя під час тушкування голубців.
- Вийміть качан з каструлі, злийте зайву воду та обережно розберіть його на листя. Занадто щільні потовщення можна зрізати.
- На дно посуду, в якому варитимете голубці, обов'язково покладіть капустяний лист, щоб вони не пригоріли.
- Покладіть на лист 2 – 3 столові ложки начинки та загорніть голубець. Робіть це, поки капуста не закінчиться.
- Складайте голубці в каструлю щільно поряд один з одним. Потім залийте їх окропом, так щоб голубці були майже повністю прикриті.
- Готуйте на малому вогні близько півтори години, але стежте, щоб страва не підгоріла. Якщо буде потрібно, долийте ще окропу. Подавайте готові голубці з підливою.
Салат з буряка та чорносливу
- Час: 1 година
- Порцій: 2
– середній буряк;
– 150 грамів волоських горіхів;
– 4 – 5 столових ложок чорносливу без кісточок;
– олія.
Приготування:
- Запечіть буряк у духовці до готовності. Дайте йому охолонути, після чого почистьте та натріть на великій терці.
- Ядра волоських горіхів трішки підсмажте, щоб вони були ароматнішими. Подрібніть горіхи руками або ножем.
- Чорнослив добре вимийте й теж поріжте на невеликі шматочки.
- У глибокій мисці змішайте тертий печений буряк, горіхи та чорнослив. Заправте олією та посоліть до смаку. Перед подачею салат можна прикрасити горіхами.
Вінегрет
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 3 невеликі буряки;
– 5 картоплин;
– 4 морквини;
– 1 цибулина;
– 4 – 5 солоних огірків;
– консервований зелений горошок;
– олія, сіль, перець до смаку.
Приготування:
- Буряк, картоплю і моркву відваріть до готовності. Почистьте і наріжте кубиками.
- Цибулю наріжте дрібно, а огірки – кубиками.
- Змішайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і заправте олією до смаку.
Одна зі святкових страв – капусняк / Фото Depositphotos
Капусняк
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– 4 – 5 картоплин;
– 300 грамів квашеної капусти;
– 200 грамів свіжої капусти;
– 1 морквина;
– 1 цибулина;
– 100 грамів пшона;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– сіль, перець, часник до смаку.
Приготування:
- Картоплю почистьте і варіть 30 хвилин до готовності.
- Підготуйте овочі – моркву, свіжу і кислу капусту подрібніть через м'ясорубку.
- Обсмажте на розігрітій олії нарізану дрібними кубиками цибулю і вичавлений часник. Додайте частину подрібненої через м'ясорубку моркви. Смажте до золотистого кольору
- Додайте томатну пасту, сіль, цукор, чорний мелений перець і протушкуйте 1 – 2 хвилини.
- Картоплю розімніть у каструлі в пюре, додайте в теплу воду. Потім промийте пшоно кілька разів. Теж додайте у воду.
- Коли суп закипить, зніміть піну, додайте подрібнену моркву, свіжу і кислу капусту. Варіть 20 хвилин, а потім дайте настоятися ще 20 хвилин.