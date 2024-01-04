Смачні, ситні вареники з начинкою з квашеної капусти – те, що потрібно для особливої трапези. Приготуйте за простим покроковим рецептом одну з головних страв вашого святкового столу.
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Рецепт вареників
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- У каструлю помістіть капусту та варіть її до м’якості.
- Коли вона буде готовою, злийте зайву воду та зачекайте поки охолоне.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії до золотавого кольору.
- З'єднайте капусту, цибулю, сіль та чорний перець до смаку.
- Замісіть тісто з борошна, яйця та води.
- Зліпіть вареники з начинкою з капусти та дати їм настоятися хвилин 15 перед тим як варити.
- Готувати їх слід у підсоленому окропі.