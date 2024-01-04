Смачні, ситні вареники з начинкою з квашеної капусти – те, що потрібно для особливої трапези. Приготуйте за простим покроковим рецептом одну з головних страв вашого святкового столу.

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Рецепт вареників

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 склянка борошна;

– пів склянки кип’яченої холодної води;

– 1 яйце;

– 150 – 200 грамів квашеної капусти;

– соняшникова олія для смаження;

– 1 цибулина.

Приготування:

У каструлю помістіть капусту та варіть її до м’якості. Коли вона буде готовою, злийте зайву воду та зачекайте поки охолоне. Цибулю наріжте дрібними кубиками та обсмажте на олії до золотавого кольору. З'єднайте капусту, цибулю, сіль та чорний перець до смаку. Замісіть тісто з борошна, яйця та води. Зліпіть вареники з начинкою з капусти та дати їм настоятися хвилин 15 перед тим як варити. Готувати їх слід у підсоленому окропі.

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