Важно не ошибиться: меню всех блюд, которые необходимо приготовить на Крещение
В этом году Второй Сочельник отмечают 5 января. По традиции на праздничном столе должно быть нечетное количество блюд.
Обычно их 7, однако каждая семья готовит по-разному – кто-то может делать и больше. 24 Канал предлагает воспользоваться этой вкусной подборкой – вы точно не останетесь разочарованными.
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Голодная кутья
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеницы;
– 3 стакана воды;
– 1 столовая ложка масла;
– 3 столовые ложки меда;
– щепотка соли.
По желанию можно добавить:
– 150 граммов мака;
– 100 граммов изюма;
– 100 граммов грецких орехов.
Приготовление:
- Переберите, промойте и замочите пшеницу на несколько часов. После этого сварите ее до готовности, добавив соль и растительное масло.
- В готовую пшеницу добавьте мед.
- В кутью часто также добавляют мак. Предварительно его нужно замочить в кипятке, оставить на час, а затем перетереть до появления молочка.
- Также можно добавить орехи и изюм. Их нужно замочить в кипятке на 20 минут.
Кутья – обязательное блюдо на Второй Сочельник / Фото Depositphotos
Постный борщ
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
– 1 свекла среднего размера;
– 1 репчатый лук;
– 3 – 4 картофелины;
– половинка сладкого перца;
– половина моркови;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 200 граммов квашеной капусты с рассолом;
– 1 – 2 столовые ложки меда;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте бульон на свекле. Для этого почистите свеклу, разрежьте ее пополам, залейте водой и варите 40 минут до готовности. Добавьте половину луковицы в отвар и продолжайте готовить.
- Очищенные 3 – 4 картофелины нарежьте мелкими кубиками и отправьте в свекольный бульон.
- Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону.
- Для поджарки половину сладкого перца и вторую половину луковицы нарежьте кубиком и припустите на сковороде с 1 столовой ложкой подсолнечного масла в течение 3 – 5 минут. Добавьте 2 столовых ложки томатной пасты и тушите еще 2 – 3 минуты.
- Достаньте из бульона свеклу, дайте ей немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Верните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте поджарку.
- Когда все овощи будут готовы, добавьте в борщ 200 грамм квашеной капусты с рассолом. Проварите 3 минуты и попробуйте. Доведите вкус солью, перцем и медом – все ингредиенты к вашему вкусу.
- Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоялся. Подавайте горячим.
Гречневые блины
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 100 граммов гречневой муки;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 500 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 чайные ложки сухих дрожжей;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- В теплой воде (около 250 миллилитров) растворите дрожжи, добавьте сахар и соль и тщательно перемешайте.
- Добавьте в эту смесь просеянную муку и замесите тесто.
- Поставьте его в теплое место на 40 минут. Тесто должно увеличиться в объеме примерно в 1,5 – 2 раза.
- Когда тесто подойдет, добавьте в него гречневую муку и все хорошо перемешайте.
- Добавьте 125 миллилитров воды комнатной температуры и оставьте на полчаса настаиваться.
- Через 30 минут добавьте в тесто еще 125 миллилитров воды и размешайте до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду и обжарьте блины с обеих сторон.
- Их можно подавать как отдельное блюдо вместо хлеба или полить вареньем.
Голубцы нравятся всем / Фото Depositphotos
Постные голубцы
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 10
– 1 кочан капусты средних размеров;
– 1 килограмм картофеля;
– 1 большая луковица;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка черного перца.
Приготовление:
- Поставьте греться несколько литров воды в большой кастрюле. Пока она закипает, почистите капусту от верхних листьев и аккуратно, не разрезая саму головку, вырежьте кочерыжку.
- Снимите кастрюлю с огня и опустите капусту в кипяток так, чтобы окунулись толстые части листьев. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 – 30 минут.
- Тем временем сделайте начинку. Картошку помойте, почистите от кожуры и натрите на мелкой терке вместе с луком. Смешайте начинку с солью и перцем. Затем поставьте кастрюлю с начинкой на огонь и доведите ее до густого состояния, постоянно помешивая. Это необходимо для того, чтобы начинка не потемнела и не убегала из листьев во время тушения голубцов.
- Выньте кочан из кастрюли, слейте лишнюю воду и осторожно разберите его на листья. Слишком плотные утолщения можно срезать.
- На дно посуды, в которой будете варить голубцы, обязательно положите капустный лист, чтобы они не пригорели.
- Положите на лист 2 – 3 столовых ложки начинки и заверните голубец. Делайте это, пока капуста не кончится.
- Складывайте голубцы в кастрюлю плотно рядом друг с другом. Затем залейте их кипятком, так чтобы голубцы были почти полностью прикрыты.
- Готовьте на малом огне около полутора часов, но следите, чтобы блюдо не подгорело. Если потребуется, долейте еще кипятка. Подавайте готовые голубцы с подливкой.
Салат из свеклы и чернослива
- Время: 1 час
- Порций: 2
– средняя свекла;
– 150 граммов грецких орехов;
– 4 – 5 столовых ложек чернослива без косточек;
– подсолнечное масло.
Приготовление:
- Запеките свеклу в духовке до готовности. Дайте ей остыть, после чего почистите и натрите на большой терке.
- Ядра грецких орехов немного поджарьте, чтобы они были более ароматными. Измельчите орехи руками или ножом.
- Чернослив хорошо вымойте и тоже порежьте на небольшие кусочки.
- В глубокой миске смешайте тертую печеную свеклу, орехи и чернослив. Заправьте растительным маслом и посолите по вкусу. Перед подачей салата можно украсить орехами.
Винегрет
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 3 небольшие свеклы;
– 5 картофелин;
– 4 морковки;
– 1 луковица;
– 4 – 5 соленых огурцов;
– консервированный зеленый горошек;
– масло, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Почистите и нарежьте кубиками.
- Лук нарежьте мелко, а огурцы – кубиками.
- Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и заправьте по вкусу маслом.
Одно из праздничных блюд – капустник / Фото Depositphotos
Капустник
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
– 4 – 5 картофелин;
– 300 граммов квашеной капусты;
– 200 граммов свежей капусты;
– 1 морковка;
– 1 луковица;
– 100 граммов пшена;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– соль, перец, чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Картошку очистите и варите 30 минут до готовности.
- Подготовьте овощи – морковь, свежую и кислую капусту измельчите через мясорубку.
- Обжарьте на разогретом масле нарезанный мелкими кубиками лук и выжатый чеснок. Добавьте часть измельченной через мясорубку моркови. Жарьте до золотистого цвета
- Добавьте томатную пасту, соль, сахар, черный молотый перец и потушите 1 – 2 минуты.
- Картошку разомните в кастрюле в пюре, добавьте в теплую воду. Затем промойте пшено несколько раз. Тоже добавьте в воду.
- Когда суп закипит, снимите пену, добавьте измельченную морковь, свежую и кислую капусту. Варите 20 минут, затем дайте настояться еще 20 минут.