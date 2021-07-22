Харчуємося по-королівськи: що їсть кожного дня Єлизавета II, аби залишатися здоровою

Потрапити за куліси королівського життя хоче кожен. Ми допоможемо вам трішки ближче познайомитися із Єлизаветою II, зокрема розберемо її щоденне харчування.

Ви, мабуть, не один раз задумувалися, чим саме харчується королева Єлизавета II, адже вона має чудовий вигляд у свої літа.

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Ми залюбки розповімо вам про всі щоденні прийоми їжі королеви, опираючись на слова колишнього шеф-кухаря Єлизавети II – Даррена Макґреді.



Шеф-кухар Даррен Макґреді / Фото Hello Canada

Шеф-кухар стверджує, що в раціоні 95-річної королеви переважні одні і ті ж продукти, адже вона дотримується певних правил харчування та є людиною звички.

Чай кожного ранку

Відомо, що Єлизавета II обожнює чай, особливо Ерл Ґрей. Улюбленою маркою чаю королеви є Twinnings, відома англійська компанія, яка постачає його у всьому світі.



Єлизавета II / Фото Гетті

Сніданок

Сніданок Єлизавета II доволі простий та вітамінний. За слова шеф-кухаря, вона воліє розпочинати день з фруктового асорті. В особливих випадках вона нібито пригощає себе яєчнею та копченим лососем.

Обід

Перед обідом Єлизавета II полюбляє випити алкогольний коктейль для травлення. Переважно це джин з дюбонне – міцним червоним вином.

Коли справа стосується їжі, Єлизавета II надає перевагу простому та збалансованому харчуванню. Єлизавета II любить трохи смаженої на грилі риби або курки та, як правило, тримається якомога далі від крохмалю.



Риба з салатом / Фото today

До риби королева любить свіжий салат зі шпинатом або кабачками. Щодо курки – на грилі з салатом.

Вечеря

Перед вечерею королева Єлизавета II може скуштувати шоколадний бісквітний пиріг. Її любов до шоколадних тортів відома всім!



Єлизавета II / Фото Мері Клер

Поряд із шоколадом на десерт королева любить полуницю або персики.

Вечеря дуже схожа за інгредієнтами до обіду. Просте приготування м’яса птиці та овочів, або вишукані страви з фазана чи оленя у святкові дні. А на завершення трапези – келих хорошого шампанського.