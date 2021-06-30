Мікрогрін: тренд здорового харчування, його користь та застосування в кулінарії

В Україні на полицях супермаркетів можна побачити мікрогрін. Яка його користь та застосування в кулінарії – в нашому матеріалі.

Мікрогрін (мікрозелень) – це невеликі стебла овочів, трав, паростків насіння від 2,5 до 4 сантиметра, які збирають від 7 до 14 днів після проростання. Більші за 8 сантиметрів називають мінізеленню.

Читайте також Ресторанна страва за кілька хвилин: чому варто скуштувати Курочку су-від від ТМ "Наша Ряба"

Мікрогрін має центральне стебло, а також листя сім'ядолі та пару листочків, які зрізають вище лінії ґрунту під час збирання врожаю, який збирається і вживається без коріння. Паростки (проростки) – це пророщене насіння, яке споживається цілою рослиною (корінь, насіння, стебло).

Технологія вирощування мікрозелені та проростків насіння легка. Мікрогрін вирощують у невеликому контейнері зі спеціальними отворами у ґрунті з піддоном для води. Проростки насіння, вирощують без сонячного світла, але вони потребують постійного догляду та вологості. Коли проростки сягають до одного сантиметра, через декілька днів їх можна вживати. Мікрогрін рекомендують не тримати довго в холодильнику – вживати одразу. Зберігають до двох днів в холодильнику.

Мікрогрін/ Фото Unsplash

Історія розповсюдження

Мікрогрін почали використовувати шеф-кухарі ресторанів для декору страв ще 1980 року у Сан-Франциско.

Від 1990 року фермери почали вирощувати мікрогрін у Південній Каліфорнії, потім набуло популярності на сході. Спочатку було не дуже багато різновидів – рукола, базилік, кінза, суміш зелені під назвою – Rainbow Mix. Потім їхнє число різновидів збільшилась, пізніше почали вирощувати у Європі.

Користь мікрозелені

Мікрогрін містить багато вітамінів – А, Е, К, С, а також – каротиноїди, бета-каротин. Зазвичай його вживають свіжим.

Протипоказання

Вживають мікрогрін в помірних кількостях. Не рекомендують їсти при алергії на продукт.

Салат з мікрогріном/ Фото Unsplash

Застосування в кулінарії

Мікрозелень додають до салатів, тостів, смузі, під час приготування супів та декору страв.