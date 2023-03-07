Готувати потрібно не завжди: чи можна їсти сирий буряк

Буряк – один з частих інгредієнтів страв, які ми готуємо. Зазвичай ми його варимо, але виявляється, що цей крок не обов'язковий.

Готувати буряк – один з найпростіших кулінарних процесів. Кладемо овоч у кип'яток, варимо, поки він не стане м'яким – і справа зроблена.

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Але виявляється, що варити буряк – не такий вже й обов'язковий процес, хоча всі ми до нього звикли. Споживати його можна і в сирому вигляді, і для цього є кілька простих опцій.

Буряк не завжди потрібно готувати / Фото Pixabay

Сирий буряк багатий на калій, марганець та фоліати, тому не дивно, що сік буряка часто використовують у смузі та інших вітамінних коктейлях. Також сирий буряк можна їсти, але для цього потрібно трішки почаклувати.

Річ у тім, що сирий буряк має дещо специфічний землистий смак, також варто відзначити аромат. Окрім того, твердість сирого буряка відома усім, тож перш ніж використовувати його у стравах, варто зважити, для кого ми їх будемо подавати.

Зазвичай сирий буряк використовують у різноманітних салатах. Якщо правильно підібрати заправку та спеції, то жодних дискусій щодо його смаку та аромату не виникне, і ваш організм зможе отримати велику порцію корисних речовин.