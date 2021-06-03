М'ясний рулет з капустою: незвичайний рецепт від шеф-кухаря Екстора Хіменеса-Браво

3 червня 2021 , 17:23
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Якщо бажаєте здивувати своїх рідних незвичайною стравою на вечерю – приготуйте м'ясний рулет з капустою за оригінальним рецептом Екстора Хіменеса-Браво. Обов'язково спробуйте.

Відомий український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво, поділився з шанувальниками в інстаграм оригінальним рецептом м'ясного рулету з капустою та назвав – "Величезний голубець або Суперголубець".

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Незвичайна страва схожа на традиційні голубці, але готується у формі великого рулету. Смачний м'ясний рулет сподобається усій родині не тільки смаком, а й гарною презентацією. 

М'ясний рулет з капустою

Інгредієнти:
– 1 капуста (білоголова);
– 500 грамів фаршу (на ваш смак);
– 1 цибуля;
– 100 грамів рису;
– 1 яйце;
– сметана 15 – 25%;
– оливкова олія;
– розмарин;
– чебрець;
– сухий часник;
– паприка;
– перець;
– сіль.
  1. Капусту помийте, розділіть на листя, відваріть у каструлі з підсоленим окропом – до м’якості. Залиште для охолодження.
  2. Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
  3. Рис ретельно промийте, відваріть у каструлі з окропом до готовності.
  4. Для приготування начинки у мисці з’єднайте фарш з рисом, додайте цибулю, яйце, сіль, перець, сухий часник, паприку, чебрець, оливкову олію, перемішайте.
  5. Для приготування соусу у мисці змішайте кетчуп з гірчицею, додайте мед, жовток, перемішайте до однорідної консистенції.
  6. Викладіть листя капусти на харчову плівку, зверху – викладіть начинку, сформуйте рулет, змастіть соусом. Викладіть на деко з пергаментом.
  7. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин, змастіть соусом, випікайте – 20 хвилин.
  8. Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Задекоруйте гілочкою розмарину. Подавайте зі сметаною. Смачного!

М'ясний рулет з капустою  – рецепт від шеф-кухаря Екстора Хіменеса-Браво у відео: 

 

Автор: Євгенія Тугушева