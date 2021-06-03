Мясной рулет с капустой: необычный рецепт от шеф-повара Эктора Хименеса-Браво

Если хотите удивить своих родных необычным блюдом на ужин – приготовьте мясной рулет с капустой по оригинальному рецепту Эктора Хименеса-Браво. Обязательно попробуйте.
Известный украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками в инстаграм оригинальным рецептом мясного рулета с капустой и назвал – "Огромный голубец или Суперголубец".
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Необычное блюдо похоже на традиционные голубцы, но готовится в форме большого рулета. Вкусный мясной рулет понравится всей семье не только вкусом, а также красивой презентацией.
Мясной рулет с капустойИнгредиенты:
– 1 капуста (белокочанная);
– 500 граммов фарша (на ваш вкус);
– 1 луковица;
– 100 граммов риса;
– 1 яйцо;
– сметана 15 – 25%;
– оливковое масло;
– розмарин;
– тимьян;
– сухой чеснок;
– паприка;
– перец;
– соль.
- Капусту помойте, отделите листья, отварите в кастрюле с подсоленным кипятком – до мягкости. Оставьте для охлаждения.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- Рис тщательно промойте, отварите в кастрюле с кипятком до готовности.
- Для приготовления начинки в миске соедините фарш с рисом, добавьте лук, яйцо, соль, перец, сухой чеснок, паприку, тимьян, оливковое масло, перемешайте.
- Для приготовления соуса, в миске смешайте кетчуп с горчицей, добавьте мед, желток, перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите листья капусты на пищевую пленку, сверху – выложите начинку, сформируйте рулет, смажьте соусом. Выложите на противень с пергаментом.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут, смажьте соусом, выпекайте – 20 минут.
- Выложите на тарелку, разрежьте на порции. Задекорируйте веточкой розмарина. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
Мясной рулет с капустой – рецепт от шеф-повара Екстора Хименеса-Браво в видео: