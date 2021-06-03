Відомий український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво, поділився з шанувальниками в інстаграм оригінальним рецептом м'ясного рулету з капустою та назвав – "Величезний голубець або Суперголубець".

Читайте також Апетитні курячі ніжки та стегна: рецепти з рисом, у тортильях, з баклажанами та у фользі

Незвичайна страва схожа на традиційні голубці, але готується у формі великого рулету. Смачний м'ясний рулет сподобається усій родині не тільки смаком, а й гарною презентацією.

М'ясний рулет з капустою

Інгредієнти:

– 1 капуста (білоголова);

– 500 грамів фаршу (на ваш смак);

– 1 цибуля;

– 100 грамів рису;

– 1 яйце;

– сметана 15 – 25%;

– оливкова олія;

– розмарин;

– чебрець;

– сухий часник;

– паприка;

– перець;

– сіль.

Капусту помийте, розділіть на листя, відваріть у каструлі з підсоленим окропом – до м’якості. Залиште для охолодження. Цибулю почистіть, подрібніть ножем. Рис ретельно промийте, відваріть у каструлі з окропом до готовності. Для приготування начинки у мисці з’єднайте фарш з рисом, додайте цибулю, яйце, сіль, перець, сухий часник, паприку, чебрець, оливкову олію, перемішайте. Для приготування соусу у мисці змішайте кетчуп з гірчицею, додайте мед, жовток, перемішайте до однорідної консистенції. Викладіть листя капусти на харчову плівку, зверху – викладіть начинку, сформуйте рулет, змастіть соусом. Викладіть на деко з пергаментом. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин, змастіть соусом, випікайте – 20 хвилин. Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Задекоруйте гілочкою розмарину. Подавайте зі сметаною. Смачного!

М'ясний рулет з капустою – рецепт від шеф-кухаря Екстора Хіменеса-Браво у відео: