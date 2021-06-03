Відомий український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво, поділився з шанувальниками в інстаграм оригінальним рецептом м'ясного рулету з капустою та назвав – "Величезний голубець або Суперголубець".
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Незвичайна страва схожа на традиційні голубці, але готується у формі великого рулету. Смачний м'ясний рулет сподобається усій родині не тільки смаком, а й гарною презентацією.
М'ясний рулет з капустою
- Капусту помийте, розділіть на листя, відваріть у каструлі з підсоленим окропом – до м’якості. Залиште для охолодження.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем.
- Рис ретельно промийте, відваріть у каструлі з окропом до готовності.
- Для приготування начинки у мисці з’єднайте фарш з рисом, додайте цибулю, яйце, сіль, перець, сухий часник, паприку, чебрець, оливкову олію, перемішайте.
- Для приготування соусу у мисці змішайте кетчуп з гірчицею, додайте мед, жовток, перемішайте до однорідної консистенції.
- Викладіть листя капусти на харчову плівку, зверху – викладіть начинку, сформуйте рулет, змастіть соусом. Викладіть на деко з пергаментом.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин, змастіть соусом, випікайте – 20 хвилин.
- Викладіть на тарілку, розріжте на порції. Задекоруйте гілочкою розмарину. Подавайте зі сметаною. Смачного!
М'ясний рулет з капустою – рецепт від шеф-кухаря Екстора Хіменеса-Браво у відео: