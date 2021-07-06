Новий тренд мережі: як приготувати чипси із макаронів

Останнім часом в мережі з'являється все більше унікальних рецептів, про існування яких ми навіть не здогадувалися. Про останній тренд мережі, який став аналогом картопляних чипсів – читайте у матеріалі.

Чипси з макаронів – це хрустка закуска, яка швидко завоювала популярність соціальних мереж. Блогери випробували різні рецепти унікальної страви.

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Прекрасність страви в тому, що для її приготування треба прості інгредієнти та нескладні кулінарні маніпуляції. Поєднувати її можна з різноманітними соусами, які вам більше смакують.

Як приготувати чипси з макаронів:

1. Виберіть макарони невиликого розміру. Відваріть їх до повної готовності.

2. Помістіть їх у миску та полийте столовою ложкою оливкової олії. Посипте пармезаном, додайте щіпку часникового порошку та цибулевої пудри. Також можна додати будь-які улюблені приправи.

3. Готувати чипси треба у фритюрниці при температурі 200 градусів. 10 хвилин – і хрусткі смачні чипси готові!