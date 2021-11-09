Пекельна кухня 10 випуск: освідчення Антона та перша поразка Діденка за крок до чорних кителів

У 10 випуску реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) перед кухарями стояла не проста задача: окрім звичної вечері в телересторані проєкту, їм потрібно було ще й нагодувати знімальну групу шоу. Команда "червоних" приготувала несмачний обід для працівників проєкту, за що понесла покарання від Якутова.

Головний шеф-кухар та суддя реаліті-шоу "Пекельна кухня" не перестає випробовувати учасників проєкту на знання сучасних кулінарних трендів та на володіння техніками. Вправний шеф-кухар повинен знаходити вихід із найскладніших ситуацій, які можуть виникати на професійній кухні, а також готувати в екстримальних умовах.

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У 10 випуску "Пекельної кухні" учасникам потрібно було обрати монопродукт та приготувати з нього три варіанти страв, які згодом будуть оцінювати гості проєкту. Окрім страв, кухарям потрібно було вигадати власну назву закладу та концепцію. Якщо Антон Белей не розгубився та одразу вигадав застосування свинячим вухам, то Юрій Діденко (беззаперечний лідер реаліті) не правильно зрозумів завдання Якутова та відкрив "булочну" замість монозакладу, в якому можна не тільки придбати продукт, а й поїсти.

Проте голоси гостей, які куштували вишукану здобу Діденка дозволили йому реабілітувати перед командою та отримати додаткові 5 балів від шефа.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Також на "Пекельній кухні" відбулось одне з найважливіших випробувань – ювілейна вечеря. Окрім видачі страв гостям, на кухарів чекав "сюрприз" від Алекса Якутова. Вони мали розробити меню та приготувати 20 страв для знімальної групи. Саме за стравами для працівників шоу, шеф визначатиме, хто справився із завданням, а хто його провалив.

Команди поспішали віддати вечерю гостям, але їхній результат залежав від страв для штату. Тому я попросив знімальну групу не доїдати страви, які їм не смакували. Щоб ми могли їх зважити та за залишками зрозуміти, хто приготував несмачно,

– прокоментував Якутов.

Дві команди були рішуче налаштовані на перемогу. "Сині" швидше віддали страви персоналу, а "червоні" перші закрили кухню після видачі страв гостям.

Хоч часу на приготування не було вдосталь, учасник "Пекельної кухні" Антон Белей вирішив відлучитися з кухні "синіх" до гостей. Хлопець, неочікувано для всіх, зробив пропозицію дівчині, з якою познайомився ще на початку шоу. Обраниця Антона відповіла йому "Так". Колеги Белея жартували, що десь далеко чутно, як плаче Карина за Антоном.

Тому в номінації на виліт визначали по два учасники з кожної команди. Від "червоних": Олена Охотнік і Равшан Хамідов, а від "синіх": Антон Белей та Богдан Горносталь.

Та вирішальним моментом для вигону стали зважені відходи страв для знімальної групи. У "синіх" залишилось 47% їжі, а у "червоних" – 83%. Я такий великий відсоток відходів побачив вперше! Якби це трапилось у моєму ресторані, то прирівняв би до "надзвичайної ситуації",

– обурився Якутов.

Результати "синьої" команди врятували їхніх номінантів на виліт.



Синя команда / Фото Новий канал

"Червоні" за довгий час перші закрили кухню, шеф не приховував задоволення та повернув їх у стрій, але вже наступного випуску "Пекельної кухні" реаліті покине одразу два кухарі!



Червона команда / Фото Новий канал

Яким буде вирішальний "бій" за чорні кителі дивіться вже в наступному 11 випуску "Пекельної кухні" на Новому каналі.