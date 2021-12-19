Планування та зберігання: про що треба потурбуватися при готуванні "наперед"
Джерело:24 канал
Приготування страв – це цікавий та пізнавальний процес. Але щоденне стояння біля плити може сильно втомлювати.
Досвідчені господині знають, що робити, щоб в холодильнику завжди була смачна їжа, а біля плити не потрібно було б стояти кожного дня. Готування наперед – один з таких прийомів.
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Планування
Меню на тиждень потрібно планувати заздалегідь. Улюблені рецепти та кулінарні книги – чудовий помічник у цьому процесі.
Окрім того, це дозволить зекономити кошти, скориставшись акціями в супермаркетах. Також це дозволить приготувати всі інгредієнти та не чекати, коли якісь продукти розморозяться, або чекати приготування "повільних страв".
Готувати краще одразу багато / Фото Pinterest
Збільшеня порцій
Зазвичай у рецептах вказані інгредієнти для 2 – 4 осіб. Не бійтеся збільшувати кількість порцій – мікрохвильовка та холодильник збережуть чудовий смак їжі.
Окрім того, це довзволить зекономити час, що дуже важливо у швидкому сучасному світі.
Зберігання
Правильне зберігання – запорука збереження смаку страви та свіжості продуктів. Контейнери та харчова плівка – це те, що завжди має бути під вашою рукою.
Економія часу та зусиль / Фото Pinterest
Запаси
Не варто перетворювати похід в магазин в обов'язковий щоденний челендж. Спланованого походу один раз в тиждень цілком достатньо, впродовж буднів можна купувати лише хліб.
Списки та знання того, що є на вашій кухні та в холодильнику допоможе вам зекономити багато часу та грошей.