Досвідчені господині знають, що робити, щоб в холодильнику завжди була смачна їжа, а біля плити не потрібно було б стояти кожного дня. Готування наперед – один з таких прийомів.

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Планування

Меню на тиждень потрібно планувати заздалегідь. Улюблені рецепти та кулінарні книги – чудовий помічник у цьому процесі.

Окрім того, це дозволить зекономити кошти, скориставшись акціями в супермаркетах. Також це дозволить приготувати всі інгредієнти та не чекати, коли якісь продукти розморозяться, або чекати приготування "повільних страв".

Готувати краще одразу багато / Фото Pinterest

Збільшеня порцій

Зазвичай у рецептах вказані інгредієнти для 2 – 4 осіб. Не бійтеся збільшувати кількість порцій – мікрохвильовка та холодильник збережуть чудовий смак їжі.

Окрім того, це довзволить зекономити час, що дуже важливо у швидкому сучасному світі.

Зберігання

Правильне зберігання – запорука збереження смаку страви та свіжості продуктів. Контейнери та харчова плівка – це те, що завжди має бути під вашою рукою.

Економія часу та зусиль / Фото Pinterest

Запаси

Не варто перетворювати похід в магазин в обов'язковий щоденний челендж. Спланованого походу один раз в тиждень цілком достатньо, впродовж буднів можна купувати лише хліб.

Списки та знання того, що є на вашій кухні та в холодильнику допоможе вам зекономити багато часу та грошей.