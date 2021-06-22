Полуничний мус: ідеальний літній десерт від Марко Черветті

Сезон полуниці ще у розпалі. Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками простим рецептом ніжного мусу, який ви можете приготувати вдома. Обов'язково спробуйте.

Мус – солодка страва французької кухні, що у перекладі означає – пінка. Десерт, який готують зі збитих вершків, перетертих у пюре фруктів, збитих у пишну пінку. Також додають желатин або манну крупу, шоколад, какао, каву, фруктовий сік.

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Марко Черветті розповідає як приготувати легкий та ніжний мус, який сподобається усім.

Мус можна подавати у будня та свята. Процес приготування десерту дуже простий, але заморожування триває – дві години.

Як приготувати полуничний мус

Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порції: 2

2 Калорійність на 100 грамів: 107 ккал

Полуницю почистіть, помийте. Частину наріжте на чотири частини для декору. Подрібніть до стану пюре за допомогою блендера.

– 400 грамів полуниці;– 7 – 8 грамів желатину;– 400 грамів вершків 33%;– 60 грамів цукру.

Полуничне пюре/Скріншот відео

Пюре пропустіть через сито, викладіть у каструлю, додайте желатин. Каструлю поставте на вогонь, готуйте на маленькому вогні до розтанення желатину, періодично помішуючи. Зніміть з плити, залиште для охолодження. У миску влийте вершки, додайте цукор, збийте міксером до пишної піни. Далі – влийте полуничне пюре, акуратно перемішайте силіконовою лопаткою.

Збиті вершки/ Скріншот відео

Готовий мус викладіть у склянки, загорніть харчовою плівкою, відправте у холодильник на одну годину. У каструлі з'єднайте полуничне пюре з вершками, додайте скибочки полуниці, доведіть до кипіння. Зніміть з плити, залиште для охолодження.

Полуничний мус/ Скріншот відео

У готовий охолоджений мус зверху викладіть полуничний сироп, загорніть харчовою плівкою, відправте у холодильник на одну годину. Дістаньте з холодильника, подавайте одразу до столу. Смачного!

Полуничний мус – рецепт солодкого десерту від Марко Черветті у відео: