Мус – солодка страва французької кухні, що у перекладі означає – пінка. Десерт, який готують зі збитих вершків, перетертих у пюре фруктів, збитих у пишну пінку. Також додають желатин або манну крупу, шоколад, какао, каву, фруктовий сік.
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Марко Черветті розповідає як приготувати легкий та ніжний мус, який сподобається усім.
Мус можна подавати у будня та свята. Процес приготування десерту дуже простий, але заморожування триває – дві години.
Як приготувати полуничний мус
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність на 100 грамів: 107 ккал
- Полуницю почистіть, помийте. Частину наріжте на чотири частини для декору. Подрібніть до стану пюре за допомогою блендера.
Полуничне пюре/Скріншот відео
- Пюре пропустіть через сито, викладіть у каструлю, додайте желатин. Каструлю поставте на вогонь, готуйте на маленькому вогні до розтанення желатину, періодично помішуючи. Зніміть з плити, залиште для охолодження.
- У миску влийте вершки, додайте цукор, збийте міксером до пишної піни. Далі – влийте полуничне пюре, акуратно перемішайте силіконовою лопаткою.
Збиті вершки/ Скріншот відео
- Готовий мус викладіть у склянки, загорніть харчовою плівкою, відправте у холодильник на одну годину.
- У каструлі з'єднайте полуничне пюре з вершками, додайте скибочки полуниці, доведіть до кипіння. Зніміть з плити, залиште для охолодження.
Полуничний мус/ Скріншот відео
- У готовий охолоджений мус зверху викладіть полуничний сироп, загорніть харчовою плівкою, відправте у холодильник на одну годину. Дістаньте з холодильника, подавайте одразу до столу. Смачного!
Полуничний мус – рецепт солодкого десерту від Марко Черветті у відео: