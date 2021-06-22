Клубничный мусс: идеальный летний десерт от Марко Черветти

Сезон клубники еще в разгаре. Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился с поклонниками простым рецептом нежного мусса, который вы можете приготовить дома. Обязательно попробуйте.
Мусс – сладкое блюдо французской кухни, в переводе означает – пенка. Десерт, который готовят из взбитых сливок, перетертых в пюре фруктов, взбитых в пышную пену. Также добавляют желатин или манную крупу, шоколад, какао, кофе, фруктовый сок.
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Марко Черветти рассказывает как приготовить легкий и нежный мусс, который понравится детям и взрослым.
Мусс можно подавать в будни и праздники. Процесс приготовления десерта очень простой, а замораживание – около 2 часов.
Как приготовить клубничный мусс
- Время: 2 часа 30 минут
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 107 ккал
– 400 граммов клубники;
– 7 – 8 граммов желатина;
– 400 граммов сливок 33%;
– 60 граммов сахара.
- Клубнику очистите, помойте. Часть нарежьте на четыре части для декора. Измельчите до состояния пюре с помощью блендера.
Клубничное пюре / Скриншот видео
- Пюре пропустите через сито, выложите в кастрюлю, добавьте желатин. Кастрюлю поставьте на огонь, готовьте на маленьком огне до растворения желатина, периодически помешивая. Снимите с плиты, оставьте для охлаждения.
- В миску влейте сливки, добавьте сахар, взбейте миксером до пышной пены. Далее – влейте клубничное пюре, аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой.
Взбитые сливки / Скриншот видео
- Готовый мусс выложите в стаканы, заверните пищевой пленкой, отправьте в холодильник на один час.
В кастрюле соедините клубничное пюре со сливками, добавьте ломтики клубники, доведите до кипения. Снимите с плиты, оставьте для охлаждения.
Взбитые сливки / Скриншот видео
- В готовый охлажденный мусс сверху выложите клубничный сироп, заверните пищевой пленкой, отправьте в холодильник на один час. Достаньте из холодильника, подавайте сразу к столу. Приятного аппетита!
Клубничный мусс – рецепт сладкого десерта от Марко Черветти в видео: