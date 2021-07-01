Які спеції найкраще підходять для різних частин курочки

Курятина – універсальний продукт. З неї можна готувати будь-що, і смакують ці страви всім. Той, хто на дієті, запікає у фользі низькокалорійну, багату на білок грудку. Треба відновити сили після хвороби? У цьому якнайкраще допомагає поживний овочевий суп на курячих чвертках. А окрасою святкової вечері стає запечена в духовці фарширована курка з апетитною, хрумкою скоринкою.

І гарнірів до курочки – безліч: картопляне пюре, паста, каші (найкраще, звичайно, вітамінні салати). А підкреслюють ніжний смак та аромат курячого м'яса різноманітні приправи.

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Які з них і чому найкраще підходять для кожної частини курки і як правильно їх використовувати – розповідаємо далі.

Класичні спеції для курятини

У будь-якому магазині чи на ринку – величезний вибір прянощів за помірними цінами. Можна купувати готові суміші або ж окремі інгредієнти, щоб поєднувати їх на свій розсуд.



Суміш перців / Фото Shutterstock

Універсальними спеціями для будь-якої частини курки є найпростіші й найдоступніші:

сіль;

чорний мелений перець (або суміш перців);

часник;

лавровий лист.

Сіль – основна спеція. Чорний перець та часник додають м’ясу приємної пікантності та аромату, а лавровий лист – пряного смаку.

Куряча тушка

Ідеальна пряність для запікання цілої курки, а також для приготування її на грилі – куркума. Натріть нею курочку – і скоринка вийде золотавою, хрумкою, з ніжним ароматом. Окрім апетитного кольору м'ясо отримає також приємну нотку гостроти. До речі, на основі куркуми готується безпрограшна пряна суміш для курятини (від філе до цілої тушки) – карі.

Також для запікання цілої курки чудово підходять червона паприка, чорний та каєнський перець (найкраще, звичайно, свіжозмелені).

Божественного смаку маринадам для цілої курки, а також бульйонам надає майоран. Це дуже корисна, але й дуже "нахабна" спеція, тож використовувати її треба обережно. (Про важливі нюанси – трохи нижче.)

Куряче філе



Розмарин / Фото Shutterstock

На початку обсмажування курячого філе на сковорідці або перед його запіканням додайте пару запашних гілочок розмарину. Яскравий хвойний аромат передасть ця чудова рослинка й маринаду.

Куряче філе на шашлик можна маринувати також із гірчицею, коріандром, солодкою паприкою або в готовій суміші карі.

Крильця та гомілки

Ці частини курки найсмачніше запікати, попередньо замаринувавши. І довершеною присмакою для курячих крилець і гомілок є карі – суміш куркуми більш ніж із 30 різноманітними прянощами. З цією індійською приправою готують як маринади для курятини, так і соуси до страв із неї. І щоразу ви отримуватимете нові смакові відтінки – залежно від того, який саме карі оберете: світлий, темний, гострий чи м'який.



Паприка / Фото Shutterstock

Безпрограшним інгредієнтом для маринування та запікання курячих крилець і гомілок є солодка червона паприка. А якщо хочете, щоб страва набула не лише яскравого, апетитного забарвлення, а й аромату наче з мангала, – додайте до неї копченої солодкої паприки.

Увиразнюють смак крилець та гомілок мед, соєвий соус та гірчиця. Обов'язково додавайте їх разом із паприкою до маринадів.

Стегна, чверті: варимо, запікаємо, тушкуємо

Для поживних супів та бульйонів із різних частин курки: стегон, шиї, чверток (або ж із цілої тушки) чудово підходить запашний чебрець. Смак цієї пряної трави розкривається поступово, тож додавайте її на початку приготування страви.



Чебрець / Фото Shutterstock

Маринуючи курячі чвертки або стегна для запікання в духовці чи на мангалі, згадайте про коріандр. Окрім дивовижного аромату він додасть курятині пікантного смаку.



Коріандр / Фото Shutterstock

Тушкуєте чи запікаєте курячі стегенця, чвертки, гомілки або ж готуєте соус до них? Тоді обов'язково робіть це з майораном. Ця запашна, пряна спеція дивовижним чином поєднує в собі нотки пекучої гостроти та приємної солодкості.



Майоран / Фото Shutterstock

Але нагадуємо: майоран – дуже агресивний, він заважає розкритись іншим прянощам. Тож використовуйте його в поєднанні з жирними вершками чи сметаною. Молочні продукти збалансують силу майорану – і смак вийде неперевершеним!

Фарш, відбивні, стріпси



Орегано / Фото Shutterstock

Курячий фарш для соковитих котлет, мітболів, фрикадельок чи тюфтельок чудово присмачить материнка, яку нині модно називати орегано. Додають її також у кляр для курячих відбивних та стріпсів. Головне – не переборщіть із цією родичкою чебрецю: у неї доволі насичений смак та аромат.

Головний секрет успіху

Хай яку страву ви готуватимете, пам'ятайте дві головні речі:

прянощі люблять міру,

м'ясо ж не вибачає компромісів.

Завжди обирайте курятину безкомпромісної якості – свіжу та безпечну, від надійного виробника, який вирощує птицю без антибіотиків.

Отже, вдалих вам кулінарних експериментів із прянощами й смачної курочки!