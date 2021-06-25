Ловіть добірку місць для пікніка в Києві, де можна не лише посмажити м'ясо на мангалі, а й помилуватися краєвидами й досхочу розважитися.

До теми Секрет вдалого пікніку – шашлик: розкриваємо тонкощі приготування ідеальної страви

Голосіївський парк



У Голосіївському парку можна смажити шашлики / Фото Kyiv Live

Прекрасне місце: свіже повітря, озера з каченятами, лавочки та альтанки, які можна орендувати, чистота довкола... У парку є змога покататись на велосипеді, поплавати на човні чи катамарані або просто насолодитися неймовірним пейзажем. У такому місці навіть звичайні канапки удвічі смачніші, а що вже казати про ароматне м'ясо, приготоване на мангалі? Улаштуйте тут справжній пікнік із шашликами: мангал візьмете в оренду, дрова та вугілля також не доведеться везти із собою – придбаєте на місці. Для великої компанії з дітьми Голосіїв – просто знахідка, адже тут є й мотузковий парк, і дитячі майданчики, і столи для тенісу – усе необхідне для активного відпочинку.

Адреса: вулиця Генерала Родимцева, 6а.

Як дістатися: від станції метро "Голосіївська" тролейбусами № 11, 12, 43 або автобусами № 416, 444, 507.

Пуща-Водиця



Пуща-Водиця / Фото Chudo Kyiv

Правильний вибір для відпочинку із сім'єю! Природа тут – надзвичайна: ліс з альтанками та мангалами, озеро вздовж парку... Ідеальна місцина для тих, хто любить порибалити чи погодувати качок, посмажити шашлики на березі й просто поніжитись під сонечком на піщаному пляжі, подалі від гулу міста. Для дітей у парку облаштовано спеціальні майданчики.

У Пущі-Водиці можна влаштувати неймовірний пікнік!

А щоб довго не вовтузитися з маринуванням м'яса, прихопіть із собою вже замариноване. "Наша Ряба Апетитна" подбала про те, щоб ви насолодилися відпочинком без зайвого клопоту: свіжомаринована курочка від "Наша Ряба Апетитна" створена саме для спонтанних вилазок на природу. Соковите м'ясо вже замариноване й готове до приготування. Вам залишається лише обрати улюблену частину курочки, нанизати шматочки на шампури – і шашлик можна відправляти на мангал! Така страва ідеально смакуватиме як дорослим, так і дітям, адже куряче м'ясо легке й надзвичайно поживне.

Адреса: Пуща-Водиця, лінії 4 – 14.

Як дістатися: на трамваї № 12 від станції метро "Контрактова площа".



Де посмажити шашлик у Києві / Фото Shutterstock

Китаїв



У Китаїві можна влаштувати пікнік / Фото FotoUa

Приголомшливе місце з лісовими стежками та первозданною природою. Із переваг – паркова зона, приємна компанія (білки, качки, лебеді), вражаючий храм, таємничі печери, чисте повітря... Ідеальний вибір для пікніків, прогулянок та занять спортом. У парку є місцина, де можна насолодитись мальовничими пейзажами та влаштувати пікнік. Вихідний у Китаєві пройде цікаво та пізнавально – позитивні емоції всій компанії гарантовані!

Адреса: вулиця Китаївська, 32.

Як дістатися: від станції метро "Либідська" автобусом № 20 до зупинки "Китаївська" або автобусом № 52 до зупинки "Школа".

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ВДНГ



ВДНГ у Києві / Фото фейсбук ВДНГ

Ідеальне місце для поціновувачів смаженого на відкритому вогні м'яса й релаксу просто неба. Альтанку та мангал можна орендувати. Поруч з альтанками – зона для активного відпочинку, тож прихопіть із собою бадмінтон, фризбі чи м'яч. Хоча природа налаштовує на медитативний лад: тут хочеться просто посидіти за столиком, смакуючи шашликом та милуючись краєвидом…

А щоб не гаяти час на зайві приготування, прихопіть із собою соковитий курячий шашличок від "Наша Ряба Апетитна". Він вже замаринований, нарізаний і готовий відправитись просто на мангал. Тому вам залишається лише насолоджуватися відпочинком на природі.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1.

Як дістатися: на метро до станції "Виставковий центр".

Парк "Виноградар"



Відпочинок у парку "Виноградар" / Фото Kyiv Maps

Їдете до парку – і опиняєтесь посеред справжнього лісу, де чисте повітря лоскоче легені, а спів пташок наповнює серце спокоєм. Чудова локація для релаксу та розваг! Тут прокладено біговий маршрут, а ще облаштовано мотузковий парк із різними рівнями складності та дитячі майданчики. Для пікніків є лавочки, альтанки та мангали в оренду. Зауважте, парк надзвичайно популярний серед киян. Тож приїздіть сюди із самого ранку – шансів знайти вільну альтанку для пікніка із шашликами буде більше.

Адреса: перетин проспекту Гонгадзе та вулиці Косенко.

Як дістатися: від станції метро "Нивки" тролейбусами № 24, 25 і 26 або маршруткою № 26 чи 437 до перетину вулиці Косенко, проспектів Гонгадзе та Свободи.

Парк Партизанської слави



Парк Партизанської слави / Фото Вікіпедія

Протоптаними стежками від станції метро "Червоний хутір" ви дістанетесь чарівної місцини із сосновими та листяними деревами. У глибині парку ховаються озера, оточені галявинами для пікніків. Альтанки поруч із центральним входом, доглянуті доріжки, затишні кав'ярні, а ще багато атракціонів та активностей для дітей та дорослих – справді чудове місце для родинного відпочинку!

Адреса: вулиця Славгородська, 31.

Як дістатися: на метро до станції "Бориспільська".

Парк "Муромець"



Парк "Муромець" / Фото Mix ZP

Напрочуд гарна й чиста зона відпочинку! Тут є велосипедні доріжки, футбольні поля, тенісні корти та місця для пікніків із безліччю альтанок та мангалів. Поки дорослі смажать шашлики, малеча може гратися на дитячих майданчиках з атракціонами. Також у парку є змога покататися на вейкборді чи велосипеді, поплавати на байдарці, водних лижах або просто посидіти в затінку, замовивши кальян.

Адреса: проспект Генерала Ватутіна.

Як дістатися: від станції метро "Почайна" на автобусі № 95, 100 або 101.

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Феофанія



Феофанія / Фото Вікіпедія

Прекрасне місце для відпочинку від міської метушні. Дзеркальні плеса озер, яскраво-зелені галявини... Так і хочеться вмоститися під деревцем із пледом та кошиком смаколиків... Давно кортить скуштувати смаженого шашлику та печених овочів? Тут це дуже легко організувати! На території парку є столики та мангали в оренду, продаються дрова та вугілля. А для непосидючих, галасливих малюків облаштовано дитячий майданчик.

Адреса: вулиця Академіка Лебедєва, 32.

Як дістатися: від станції метро "Виставковий центр" маршруткою № 548.

Труханів острів



Труханів острів / Фото Zruchno Travel

Класно провести вікенд можна в Rhino Park на острові біля Юр'ївської затоки. Наприклад, орендувавши альтанку чи бунгало й влаштувавши собі мінівідпустку із шашликами. Також сюди приїздять із наметами. Крім того, у парку багато розваг та локацій для активних ігор.

Як дістатися: від станції метро "Почайна" сюди їдуть автобуси № 100, 101 та 95.

Зона відпочинку "Берізка"



Зона відпочинку "Берізка" / Фото Берізка

Тихий березовий гай, оточений хвойними деревами, з озером, лавочками та альтанками – чудове місце для сімейного відпочинку та посиденьок із друзями. В оренду мангали тут взяти немає можливості, тому захопіть із собою.

Адреса: вулиця Братиславська.

Як дістатись: від станції метро "Чернігівська" прямують автобуси та маршрутки. Виходити на зупинці "Крайня".

Отже, зберіть веселу компанію, прихопіть із собою мариновану курочку від "Наша Ряба Апетитна" та вирушайте на пікнік в одну з мальовничих локацій. Смачних вам шашликів та гарного відпочинку!