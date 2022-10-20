Їжа справжніх козаків: готуємо український куліш з квашеними помідорами

Ситний та поживний пшоняний куліш врятував в дорозі не одного українця. Не дарма, цю страву вважають справжньою їжею козаків. Здавна її варили просто неба на вогнищі, а сьогодні Євген Клопотенко винайшов метод, який дозволяє консервувати його та передавати на звільнені від російської окупації українські території.

У різних регіонах України куліш готують з різними інгредієнтами: з сушеними білими грибами та травами, на густих вершках та додають копчені ковбаски.

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Щоб у куліша був вершковий смак, Євген Клопотенко зробив бульйон на основі суміші молока та води. Він орієнтувався на основні складники страви, а саме на пшоно, картоплю та сало. Все інше можна додавати за бажанням. Така страва не тільки смачна, а й ситна і поживна.

Рецепт куліша з квашеними помідорами

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 100 грамів сала;– 150 грамів пшона;– 2 середні кульки сиру моцарела;– 1 літр молока (2,5% жирності);– 1 літр води;– 3 квашені помідори;– 3 – 4 картоплини (середнього розміру);– 1 – 2 ріпчасті цибулі;– 3 – 5 горошин духмяного перцю;– 1 – 2 лаврові листи;– ¼ кореня селери;– 1 середня морквина;– 1 корінь петрушки;– 2 – 3 зубчики часнику;– 3 – 4 столові ложки соняшникової олії;– зелень петрушки та кропу до смаку;– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Запарте окропом пшоно. Сало наріжте невеликими кубиками та підсмажте його до золотавого кольору з олією.

Поріжте овочі та зелень. Візьміть одну велику цибулю, очистьте та поріжте середнім кубиком, а зубчики часнику розчавіть плоским лезом ножа.

Моркву, корінь селери та корінь петрушки теж очистьте та наріжте довільними шматками. Висипте до сала порізану цибулю та часник. Припустіть 2 – 3 хвилини, до прозорості цибулі.

Додайте порізану моркву, селеру та зелень, перемішайте та одразу залийте все молоком та водою. Присмачте лавровими листками та горошинами духмяного перцю. Варіть бульйон 15 хвилин на середньому вогні.

Тим часом очистьте картоплю та поріжте довільними шматками та додайте у бульйон.

Пшоно добре промийте до прозорості води та перекладіть до всіх інгредієнтів. Зробіть маленький вогонь та готуйте куліш 30 хвилин під кришкою. Якщо картопля не розварилася, ви можете її розім’яти виделкою чи залишити цілою – як вам більше до вподоби.

Наприкінці доведіть смак сіллю та перцем. Зніміть з вогню та залиште на 10 – 15 хвилин, аби страва настоялася.

Подаючи куліш до столу, у кожну тарілку покладіть квашені томати та кульки сиру моцарела для балансу смаку. Можна додати порізану зелень петрушки та кропу.

Смачного!