Еда настоящих казаков: готовим украинский кулеш с квашеными помидорами
Источник:Евгений Клопотенко
Сытный и питательный пшенный кулеш спас в дороге не одного украинца. Не зря это блюдо считают настоящей пищей казаков. Издавна ее варили под открытым небом на костре, а сегодня Евгений Клопотенко изобрел метод, позволяющий консервировать его и передавать на освобожденные от российской оккупации украинские территории.
В разных регионах Украины кулеш готовят с разными ингредиентами: с сушеными белыми грибами и травами, на густых сливках и добавляют копченые колбаски.
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Чтобы у кулеша был сливочный вкус, Евгений Клопотенко сделал бульон на основе смеси молока и воды. Он ориентировался на основные составляющие блюда, а именно на пшено, картофель и сало. Все остальное можно прибавлять по желанию. Такое блюдо не только вкусное, но и сытное и питательное.
Рецепт кулеша с квашеными помидорами
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 100 граммов сала;
– 150 граммов пшена;
– 2 средних шарика сыра моцарелла;
– 1 литр молока (2,5% жирности);
– 1 литр воды;
– 3 квашеных помидора;
– 3 – 4 картофелины (среднего размера);
– 1 – 2 репчатых лука;
– 3 – 5 горошин душистого перца;
– 1 – 2 лавровых листа;
– ¼ корня сельдерея;
– 1 средняя морковка;
– 1 корень петрушки;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 3 – 4 столовые ложки подсолнечного масла;
– зелень петрушки и укропа по вкусу;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Запарьте кипятком пшено. Нарежьте сало небольшими кубиками и поджарьте его до золотистого цвета с маслом.
- Порежьте овощи и зелень. Возьмите один большой лук, очистите и порежьте средним кубиком, а зубчики чеснока раздавите плоским лезвием ножа.
- Морковь, корень сельдерея и корень петрушки тоже очистите и нарежьте произвольными кусками. Высыпьте в сало порезанный лук и чеснок. Допустите 2 – 3 минуты, до прозрачности лука.
- Добавьте порезанную морковь, сельдерей и зелень, перемешайте и сразу залейте молоком и водой. Сдобрите лавровыми листьями и горошинами душистого перца. Варить бульон 15 минут на среднем огне.
- Очистите картофель и порежьте произвольными кусками и добавьте в бульон.
- Пшено хорошо промойте до прозрачности воды и переведите во все ингредиенты. Сделайте небольшой огонь и готовьте кулеш 30 минут под крышкой. Если картофель не разварился, вы можете его размять вилкой или оставить целым – как вам больше нравится.
- В конце докажите вкус солью и перцем. Снимите с огня и оставьте на 10-15 минут, чтобы блюдо настоялось.
- Подавая кулеш к столу, в каждую тарелку положите квашеные томаты и шарики сырого моцарелла для баланса вкуса. Можно добавить порезанную зелень петрушки и укропа.
Приятного тебе аппетита!