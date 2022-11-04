Справжній осінній суп: готуємо з цибулі

Хоч його і називають французьким цибулевим супом, який входить до класичної кухні цієї країни, українці з легкістю можуть приготувати його вдома без будь-яких труднощів. Ріпчастої цибулі в нас багато, та й вершкове масло знайдеться.

Окрім того, що він ситний та зігріваючий, цибулевий суп називають ще похмільним. Всі процеси приготування першої страви зрозумілі навіть для початківця, а результат вартує трьох зірок Мішлен.

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Трішки солодкуватий від карамелізації цибулі, з хрусткими грінками і сирною шапкою. Це дуже смачно, хоч і не на кожний день.

Цибулю бажано брати білу, вона більш смачна та ніжна. Але це не принципово, адже цей суп готують з різних сортів цибулі, навіть з порею.

Рецепт цибулевого супу

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 3 – 4

– 1 кілограм цибулі;– 50 грамів вершкового масла;– 1,5 літра бульйону;– 50 грамів білого сухого вина або хересу;– 3 гілочки чебрецю;– багет;– твердий сир;– сіль;– білий або чорний мелений перець.

Приготування:

Цибулю чистимо і нарізаємо півкільцями. В розігрітій сковорідці топимо вершкове масло і починаємо смажити цибулю на середньому вогні. Це один із самих важливих етапів. Потрібно карамелізувати цибулю, щоб вона "віддала" свій цукор і смак супу. Важливо не поспішати. На цей процес може піти 30 – 40 хвилин.



Цибулевий суп / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Далі наливаємо алкоголь, даємо йому випаритись 3 – 5 хвилин і додаємо грам 300 бульйону (краще обрати курячий). Слідом чебрець і на повільному вогні тушкуємо, періодично помішуючи.

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На цьому етапі суп має добре потемніти. Виварюємо бульйон, на це піде хвилин 20 – 30. Масі потрібно стати густою. Далі додаємо ще грамів 300 бульйону і знову уварюємо. Як тільки маса загустіє – додаємо решту бульйону, уварюємо приблизно вдвічі. Солимо і перчимо.

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Бажано запекти суп порційно, викладаючи в креманки шарами: суп, сир, грінки, сир. Сир краще брати Грюйер, або будь-який твердий. Чудово підійде навіть пармезан. Просто, щоб сир розплавився і потік. До легкої скоринки.⠀

Якщо порційних креманок немає, то просто подаємо гарячий суп, посипавши сиром.

Смачного!