Настоящий осенний суп: готовим из лука

Хотя его называют французским луковым супом, который входит в классическую кухню этой страны, украинцы с легкостью могут приготовить его дома без каких-либо трудностей. Репчатого лука у нас много, да и сливочное масло найдется.

Кроме того, что он сытный и согревающий, луковый суп называют еще похмельным. Все процессы приготовления первого блюда понятны даже начинающему, а результат стоит трех звезд Мишлен.

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Немножко сладковатый от карамелизации лука, с хрустящими гренками и творожной шапкой. Это очень вкусно, хоть и не каждый день.

Лук желательно брать белый, он более вкусный и нежный. Но это не важно, ведь этот суп готовят из разных сортов лука, даже из порея.

Рецепт лукового супа

Время: 3 – 4 часа

3 – 4 часа Порции: 3 – 4

– 1 килограмм лука;– 50 граммов сливочного масла;– 1,5 литра бульона;– 50 граммов белого сухого вина или хереса;– 3 веточки тимьяна;– багет;– твердый сыр;– соль;– белый или черный молотый перец.

Приготовление:

Лук чистим и нарезаем полукольцами. В разогретой сковороде топим сливочное масло и начинаем жарить лук на среднем огне. Это один из самых важных этапов. Нужно карамелизовать лук, чтобы он "отдал" свой сахар и вкус супу. Важно не торопиться. На этот процесс может уйти 30-40 минут.



Луковый суп / Фото из личного архива Валентины Саенко

Далее наливаем алкоголь, даем ему выпариться 3-5 минут и добавляем грамм 300 бульона (лучше выбрать куриный). Следом чабрец и на медленном огне тушим, периодически помешивая.

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На этом этапе суп должен хорошо потемнеть. Вывариваем бульон, на это уйдет минут 20 – 30. Массе нужно стать густой. Далее добавляем еще граммов 300 бульона и снова увариваем. Как только масса загустеет – добавляем оставшийся бульон, увариваем примерно вдвое. Солим и перчим.

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Желательно запечь суп порционно, выкладывая в креманки слоями: суп, творог, гренки, творог. Сыр лучше брать Грюйер, или любой жесткий. Прекрасно подойдет даже пармезан. Просто чтобы сыр расплавился и поток. К легкой корочке.⠀

Если порционных креманок нет, то просто подаем горячий суп, посыпав творогом.

Приятного тебе аппетита!