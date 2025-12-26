Його хочеться їсти щодня: елементарний рецепт супу, що підкорює з першої ложки

Цей суп – із тих страв, до яких хочеться повертатися знову і знову. Легкий курячий бульйон, м’яка картопля, ароматна засмажка та повітряні манні кльоцки роблять його по-справжньому домашнім і затишним.

Є ще одна суттєва перевага. Готується він без зайвих складнощів, а результат завжди тішить, інформує 24 Канал з посиланням на "Господинька".

Читайте також Салат "Валентина": готуємо на Новий рік найсмачнішу заміну "Шубі"

Як приготувати суп з манними кльоцками?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти для супу:

– 2 літри води;

– 3 курячі гомілки;

– 3 картоплини;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 15 – 30 грамів рослинної олії;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– 1 лавровий лист;

– зелень до смаку.

Для манних кльоцок:

– 2 курячі яйця;

– 1 дрібка солі;

– 5 грамів рослинної олії;

– 90 грамів манної крупи.

Приготування:

Курячі гомілки заздалегідь відваріть у воді до готовності. Дістаньте м’ясо з бульйону, відокремте його від кісток і відкладіть. У киплячий бульйон додайте нарізану кубиками картоплю та варіть до м’якості. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на рослинній олії до прозорості. Додайте нарізану кубиками моркву й готуйте ще кілька хвилин, щоб овочі стали ароматними та м’якими, але не засмаженими. Окремо приготуйте тісто для кльоцок. У мисці з’єднайте яйця з дрібкою солі та олією, добре перемішайте. Поступово всипайте манну крупу, щоразу розмішуючи, до утворення м’якого, пластичного тіста. Залиште його на 10 хвилин, щоб манка набухла – так кльоцки будуть ніжними. Коли картопля майже звариться, додайте до каструлі засмажку та куряче м’ясо. Посоліть і поперчіть до смаку, доведіть суп до кипіння. Чайною ложкою, змоченою в бульйоні, акуратно відщипуйте тісто й опускайте його прямо в суп. Кльоцки швидко спливають і не потребують тривалого варіння. Наприкінці додайте лавровий лист і ще дрібку меленого перцю. Зніміть суп з вогню й дайте йому настоятися під кришкою 10 – 15 хвилин. Подавайте гарячим, додаючи зелень уже в тарілки.

Як обрати овочі для смачного бульйону?

Насичений і ароматний бульйон починається з правильних овочів. Класична основа – цибуля, морква та селера: вони додають бульйону м’якої солодкості, глибини смаку й красивого кольору, каже SHUBA.

Щоб зробити смак цікавішим, можна додати часник і петрушку – вони внесуть легкі трав’яні та пікантні нотки. Для більш виразної пряності підійдуть пастернак або цибуля-порей. А лавровий лист, чорний перець горошком і сухі трави, наприклад чебрець, допоможуть розкрити аромат і зробити бульйон по-справжньому насиченим.

Що ще можна приготувати?