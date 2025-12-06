Піст – це час, коли потрібно присвятити себе духовним роздумам та дещо обмежити себе в калорійних продуктах. Однак за такі зусилля можна себе злегка винагородити, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом порталу Cookpad.
Як приготувати пісний шоколадний торт?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 0,5 склянки соняшникової олії;
– 1 склянка цукру;
– 1 столова ложка розпушувача;
– 250 мілілітрів води;
– 3 столові ложки какао-порошку.
Насолода, від якої не варто відмовлятися / Фото Pixabay
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте просіяне борошно, какао, цукор та розпушувач.
- В окремому посуді поєднайте воду з олією. З’єднайте рідну суміш із сухою та вимішайте до однорідності.
- Стежте, щоб тісто за консистенцією нагадувало густу сметану.
- Підготуйте форму: застеліть її пергаментом і перелийте туди тісто.
- Поставте випікатися у духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 45 – 50 хвилин.
- Перед подачею полийте верх торта глазур’ю або варенням.
Навіщо у тортах соняшникова олія?
Олію дуже часто можна побачити в рецептах тортів. Вона не просто заміняє яйця та масло – цей продукт надає десерту ще кілька переваг, розповідає портал BAKERpedia.
Завдяки олії десерти зберігають вологість навіть при тривалому випіканні та зберіганні. Також олія робить випічку повітряною та розсипчастою, а процес черствіння відбувається набагато повільніше.
