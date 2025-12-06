Піст – це час, коли потрібно присвятити себе духовним роздумам та дещо обмежити себе в калорійних продуктах. Однак за такі зусилля можна себе злегка винагородити, що 24 Канал пропонує зробити за рецептом порталу Cookpad.

Цікаво Що приготувати на свята: новий пляцок "Зимова леді"

Як приготувати пісний шоколадний торт?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 0,5 склянки соняшникової олії;

– 1 склянка цукру;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 250 мілілітрів води;

– 3 столові ложки какао-порошку.

Насолода, від якої не варто відмовлятися / Фото Pixabay

Приготування:

У глибокій мисці змішайте просіяне борошно, какао, цукор та розпушувач. В окремому посуді поєднайте воду з олією. З’єднайте рідну суміш із сухою та вимішайте до однорідності. Стежте, щоб тісто за консистенцією нагадувало густу сметану. Підготуйте форму: застеліть її пергаментом і перелийте туди тісто. Поставте випікатися у духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 45 – 50 хвилин. Перед подачею полийте верх торта глазур’ю або варенням.

Навіщо у тортах соняшникова олія?

Олію дуже часто можна побачити в рецептах тортів. Вона не просто заміняє яйця та масло – цей продукт надає десерту ще кілька переваг, розповідає портал BAKERpedia.

Завдяки олії десерти зберігають вологість навіть при тривалому випіканні та зберіганні. Також олія робить випічку повітряною та розсипчастою, а процес черствіння відбувається набагато повільніше.

Що ще солоденького приготувати?