Ці апетитні пісні котлетки мають усі шанси надовго увійти у ваше кулінарне повсякдення. Це той випадок, коли ви можете потішити близьких смачною трапезою, не докладаючи багато сил, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Як приготувати смачні пісні котлети?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів картоплі;

– 200 грамів волоських горіхів;

– 1 цибулина;

– 50 грамів панірувальних сухарів;

– 50 мілілітрів соняшникової олії;

– 4 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– пів чайної ложки перцю;

– 1 чайна ложка коріандру;

– дрібка мускатного горіха.

Легко та дуже смачно / Фото "Вісті Черкащини"

Приготування:

Картоплю почистіть, натріть на дрібну тертку та добре відтисніть зайву рідину. Горіхи перебийте у блендері до стану дрібної крихти. Цибулю та часник очистіть і також подрібніть у блендері. Змішайте у мисці картопляну масу з горіхами, цибулею та часником. Додайте сіль, перець і потрібні спеції, після чого ретельно вимісіть до однорідної структури. Сформуйте невеликі круглі котлети. Підготуйте тарілку з панірувальними сухарями та обкачайте в них сформовані заготовки. Розігрійте сковороду з олією й обсмажте котлети на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Як зробити котлети ще смачнішими?

У кожній страві, де присутня картопля, будуть доречними й гриби. Вони не просто зроблять страву смачнішою, а й посилять її аромат, розповідає Smakosze.

Для цих пісних котлет буде достатньо жмені печериць. Просто подрібніть їх, злегка обсмажте та додайте у котлети. Втім, якщо маєте запаси лісових грибів, вони також чудово доповнять страву.

