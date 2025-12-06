Ці апетитні пісні котлетки мають усі шанси надовго увійти у ваше кулінарне повсякдення. Це той випадок, коли ви можете потішити близьких смачною трапезою, не докладаючи багато сил, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Як приготувати смачні пісні котлети?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів картоплі;
– 200 грамів волоських горіхів;
– 1 цибулина;
– 50 грамів панірувальних сухарів;
– 50 мілілітрів соняшникової олії;
– 4 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– пів чайної ложки перцю;
– 1 чайна ложка коріандру;
– дрібка мускатного горіха.
Легко та дуже смачно / Фото "Вісті Черкащини"
Приготування:
- Картоплю почистіть, натріть на дрібну тертку та добре відтисніть зайву рідину.
- Горіхи перебийте у блендері до стану дрібної крихти.
- Цибулю та часник очистіть і також подрібніть у блендері.
- Змішайте у мисці картопляну масу з горіхами, цибулею та часником. Додайте сіль, перець і потрібні спеції, після чого ретельно вимісіть до однорідної структури.
- Сформуйте невеликі круглі котлети. Підготуйте тарілку з панірувальними сухарями та обкачайте в них сформовані заготовки.
- Розігрійте сковороду з олією й обсмажте котлети на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Як зробити котлети ще смачнішими?
У кожній страві, де присутня картопля, будуть доречними й гриби. Вони не просто зроблять страву смачнішою, а й посилять її аромат, розповідає Smakosze.
Для цих пісних котлет буде достатньо жмені печериць. Просто подрібніть їх, злегка обсмажте та додайте у котлети. Втім, якщо маєте запаси лісових грибів, вони також чудово доповнять страву.
