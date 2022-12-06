Різдвяна випічка, яку готують ще з 13 століття: рецепт штолену

Яка випічка асоціюється у вас з Різдвом? Можливо це медівник, пампушки, а як щодо штолену – вибір чималий.

Штолен – традиційна Різдвяна випічка, яка надзвичайно популярна в Європі. Ароматна, багата на сухофрукти та цукати, обсипана цукровою пудрою, наче сніжком.

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Ще з 13 століття, ця випічка традиційно готується на Різдво і саме її форма та білий колір повинні були "нагадувати" загорнутого у пелюшки Ісусика-немовлятка. Валентина Саєнко пропонує приготувати один із варіантів штолену, адже він дуже смачний і швидко зникає зі святкового столу. А ще, це прекрасний подарунок для друзів.

Рецепт штолену

Час: 2 – 3 дні

2 – 3 дні Порції: 3 штуки

– 400 грамів сухофруктів (курага, родзинки, інжир, вишня, журавлина);– 100 грамів цукатів;– 150 грамів темного рому;– цедра 2 апельсинів;– 250 грамів пшеничного борошна;– 300 грамів "сильного" борошна;– 50 грамів мигдалевого борошна;– 200 грамів молока;– 50 грамів живих дріжджів;– 100 грамів цукру;– 250 грамів вершкового масла;– 3 яєчні жовтки;– ваніль;– 100 грамів горіхів;– мелена кориця;– гвоздика;– імбир;– марципан за бажанням;– цукрова пудра.

Приготування:

Замочуємо сухофрукти та цукати в алкоголі на 1 – 2 ночі. Для цього спочатку заливаємо їх окропом і зливаємо його (для дезінфекції). Далі нарізаємо великі сухофрукти, натираємо цедру і заливаємо ромом. Зберігаємо у контейнері в холодильнику.

Для опари дріжджі змішуємо з цукром (50 грамів), 100 грамами "сильного" борошна і 200 грамами теплого молока. Даємо опарі постояти 15 – 20 хвилин.

Окремо змішуємо 200 грамів пшеничного борошна, 200 грамів сильного, 50 грамів цукру, 50 грамів мигдального борошна і 3 жовтки. Перемішаємо масу і додаємо опару. Вимішуємо однорідне тісто за допомогою міксеру або кухонної машини.

Далі частинами додаємо все вершкове масло, кожен раз вимішуючи до однорідності. Готове тісто накриваємо і даємо постояти в теплі 1 годину.

З сухофруктів зливаємо алкоголь, якщо він не весь ввібрався. Додаємо ложку борошна, щоб їх обсипати. Горішки подрібнюємо.

Тісто викладаємо на стіл і додаємо нашу начинку. Добре вимішуємо і ділимо на три частини. Накриваємо рушником і даємо постояти 15 – 20 хвилин.

Після цього, кожну частину тіста формуємо в коло і загортаємо, наче пеленаємо дитинку. Викладаємо наш штолен на лист з пергаментом на відстані одне від одного. Знову накриваємо рушником і чекаємо 20 хвилин. Запікаємо при 180 градусах приблизно 1 годину.

Ще гарячий штолен щедро змащуємо зі всіх сторін вершковим маслом і обсипаємо цукровою пудрою.

Після охолодження загортаємо у пергамент та в рушник. Зберігаємо приблизно 2 – 3 тижні в холодильнику, куштуйте його на 2 – 3 день.

В день випікання штолену потрібно завчасно дістати яйця і масло з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.

Нехай смакує!