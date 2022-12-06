Рождественская выпечка, которую готовят еще с 13 века: рецепт штолена
6 декабря 2022, 14:44Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Какая выпечка ассоциируется с Рождеством? Возможно это медовщик, пончики, а как насчет штолена – выбор немалый.
Штолен – традиционная Рождественская выпечка, чрезвычайно популярная в Европе. Ароматная, богатая сухофруктами и цукатами, усыпанная сахарной пудрой, как снежком.
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Еще с 13 века, эта выпечка традиционно готовится к Рождеству и именно ее форма и белый цвет должны были "напоминать" завернутого в пеленки Иисуса-младенца. Валентина Саенко предлагает приготовить один из вариантов штолена, ведь он вкуснейший и быстро исчезает с праздничного стола. А еще это прекрасный подарок для друзей.
Рецепт штолена
- Время: 2 – 3 дня
- Порции: 3 штуки
– 400 граммов сухофруктов (курага, изюм, инжир, вишня, клюква);
– 100 граммов цукатов;
– 150 граммов темного рома;
– цедра 2 апельсинов;
– 250 граммов пшеничной муки;
– 300 граммов "сильной" муки;
– 50 граммов миндальной муки;
– 200 граммов молока;
– 50 граммов живых дрожжей;
– 100 граммов сахара;
– 250 граммов сливочного масла;
– 3 яичных желтка;
– ваниль;
– 100 граммов орехов;
– молотая корица;
– гвоздика;
– имбирь;
– марципан по желанию;
– сахарная пудра.
Приготовление:
- Замачиваем сухофрукты и цукаты в алкоголе на 1-2 ночи. Для этого сначала заливаем их кипятком и сливаем его (для дезинфекции). Далее нарезаем крупные сухофрукты, натираем цедру и заливаем ромом. Храним в контейнере в холодильнике.
- Для опары дрожжи смешиваем с сахаром (50 граммов), 100 граммами "сильной" муки и 200 граммами теплого молока. Даем опаре постоять 15 – 20 минут.
- Отдельно смешиваем 200 граммов пшеничной муки, 200 граммов сильной, 50 граммов сахара, 50 граммов миндальной муки и 3 желтка. Перемешаем массу и добавляем опару. Вымешиваем однородное тесто с помощью миксера или кухонной машины.
- Далее по частям добавляем все сливочное масло, каждый раз вымешивая до однородности. Готовое тесто накрываем и даем постоять в тепле 1 час.
- Из сухофруктов сливаем алкоголь, если он не весь впитался. Добавляем ложку муки, чтобы их осыпать. Орешки измельчаем.
- Тесто выкладываем на стол и добавляем нашу начинку. Хорошо вымешиваем и делим на три части. Накрываем полотенцем и даем постоять 15 – 20 минут.
- После этого, каждую часть теста формируем в круг и заворачиваем, словно пеленим ребенка. Выкладываем наш штолен на лист с пергаментом на расстоянии друг от друга. Снова накрываем полотенцем и ждем 20 минут. Запекаем при 180 градусах примерно 1 час.
- Еще горячий штолен щедро смазываем со всех сторон сливочным маслом и обсыпаем сахарной пудрой.
- После охлаждения заворачиваем в пергамент и в полотенце. Храним примерно 2 – 3 недели в холодильнике, пробуйте его на 2 – 3 день.
Пусть вкушает!