10 завтраков которые нужно убрать из рациона и с чего лучше начинать день

24 июня 2021 , 18:05
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Источник:

инстаграм Насти Голобородько

Украинская блогерша Анастасия Голобородько поделилась с читателями полезными советами, по правильному завтраку. Девушка выбрала 10 самых вредных вариантов завтрака и заменила их на полезные и питательные блюда.

Одним из важнейших приемов пищи является завтрак. К сожалению, большинство людей отказываются завтракать, как следствие – систематическое переедание на ночь, лишний вес и проблемы с пищеварением.

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Предлагаем вам пересмотреть ваше питание, а именно завтраки, и выбирать только полезную и здоровую пищу на каждый со сбалансированными белками, углеводами и жирами.

10 вредных завтраков

  • Сладкие и сахарные злаки, хлопья, медовые и сиропные гранолы, каши быстрого приготовления


    Сухие завтраки / Фото Знай юа
     
  • Оладьи, панкейки и вафли


    Бельгийские вафли / Фото Гранд кулинар
     
  • Тосты со сливочным маслом


    Тосты с маслом и медом / Фото Лига
     
  • Магазинные маффины


    Маффины / Фото Затишок
     
  • Фруктовые соки и фреши


    Соки и фреши / Фото Метро
     
  • Утренняя выпечка: круассаны, пончики и булки


    Круассаны / Фото Гранд кулинар
     
  • Йогурты с подсластителями и обезжиренная молочная продукция


    Магазинный йогурт / Фото Ключ
     
  • Энергетические батончики


    Магазинные батончики / Фото СВО
     
  • Переработанные мясные продукты: сосиски, колбасы, паштеты


    Колбаса молочная / Фото Кулинар
     
  • Сладкие кофейные напитки


    Сладкие напитки на основе кофе / Фото Сладкая Мадам
     

Во всех перечисленных блюдах большое содержание сахара, консервантов и подсластителей, которые никак не насытят ваш организм полезной клетчаткой и витаминами.

Чем завтракать утром

  • Яичница со свежим салатом и цельнозерновой хлеб или гречка; орехи, клубника


    Яичница / Фото Все образование
     
  • Омлет со шпинатом, козий сыр, два вида любых овощей и черный шоколад


    Омлет / Фото Гранд Кулинар
     
  • Киноа с салатом и авокадо, зеленый листовой салат, томаты, оливки и семена


    Салат из киноа / Фото 1000 меню
     
  • Запеченный батат или картофель, слабосоленая красная рыба или хамон, свежий огурец, редис и листья салата


    Картофель с рыбой / Фото Кнапвел
     
  • Банановые оладьи со свежими или замороженными ягодами


    Оладьи банановые / Фото Паблиш Украины
     
  • Ролл с кукурузной лепешки со свежими овощами и вареными яйцами


    Роллы с различными начинками / Фото Молодой буковинец

Обязательно завтракайте каждое утро, ведь это залог хорошего для и здорового организма!

Автор: Богданна Рибак