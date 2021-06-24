10 завтраков которые нужно убрать из рациона и с чего лучше начинать день
Источник:инстаграм Насти Голобородько
Украинская блогерша Анастасия Голобородько поделилась с читателями полезными советами, по правильному завтраку. Девушка выбрала 10 самых вредных вариантов завтрака и заменила их на полезные и питательные блюда.
Одним из важнейших приемов пищи является завтрак. К сожалению, большинство людей отказываются завтракать, как следствие – систематическое переедание на ночь, лишний вес и проблемы с пищеварением.
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Предлагаем вам пересмотреть ваше питание, а именно завтраки, и выбирать только полезную и здоровую пищу на каждый со сбалансированными белками, углеводами и жирами.
10 вредных завтраков
- Сладкие и сахарные злаки, хлопья, медовые и сиропные гранолы, каши быстрого приготовления
Сухие завтраки / Фото Знай юа
- Оладьи, панкейки и вафли
Бельгийские вафли / Фото Гранд кулинар
- Тосты со сливочным маслом
Тосты с маслом и медом / Фото Лига
- Магазинные маффины
Маффины / Фото Затишок
- Фруктовые соки и фреши
Соки и фреши / Фото Метро
- Утренняя выпечка: круассаны, пончики и булки
Круассаны / Фото Гранд кулинар
- Йогурты с подсластителями и обезжиренная молочная продукция
Магазинный йогурт / Фото Ключ
- Энергетические батончики
Магазинные батончики / Фото СВО
- Переработанные мясные продукты: сосиски, колбасы, паштеты
Колбаса молочная / Фото Кулинар
- Сладкие кофейные напитки
Сладкие напитки на основе кофе / Фото Сладкая Мадам
Во всех перечисленных блюдах большое содержание сахара, консервантов и подсластителей, которые никак не насытят ваш организм полезной клетчаткой и витаминами.
Чем завтракать утром
- Яичница со свежим салатом и цельнозерновой хлеб или гречка; орехи, клубника
Яичница / Фото Все образование
- Омлет со шпинатом, козий сыр, два вида любых овощей и черный шоколад
Омлет / Фото Гранд Кулинар
- Киноа с салатом и авокадо, зеленый листовой салат, томаты, оливки и семена
Салат из киноа / Фото 1000 меню
- Запеченный батат или картофель, слабосоленая красная рыба или хамон, свежий огурец, редис и листья салата
Картофель с рыбой / Фото Кнапвел
- Банановые оладьи со свежими или замороженными ягодами
Оладьи банановые / Фото Паблиш Украины
- Ролл с кукурузной лепешки со свежими овощами и вареными яйцами
Роллы с различными начинками / Фото Молодой буковинец
Обязательно завтракайте каждое утро, ведь это залог хорошего для и здорового организма!