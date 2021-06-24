10 завтраков которые нужно убрать из рациона и с чего лучше начинать день

Украинская блогерша Анастасия Голобородько поделилась с читателями полезными советами, по правильному завтраку. Девушка выбрала 10 самых вредных вариантов завтрака и заменила их на полезные и питательные блюда.

Одним из важнейших приемов пищи является завтрак. К сожалению, большинство людей отказываются завтракать, как следствие – систематическое переедание на ночь, лишний вес и проблемы с пищеварением.

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Предлагаем вам пересмотреть ваше питание, а именно завтраки, и выбирать только полезную и здоровую пищу на каждый со сбалансированными белками, углеводами и жирами.

10 вредных завтраков

Сладкие и сахарные злаки, хлопья, медовые и сиропные гранолы, каши быстрого приготовления





Сухие завтраки / Фото Знай юа



Сухие завтраки / Фото Знай юа Оладьи, панкейки и вафли





Бельгийские вафли / Фото Гранд кулинар



Бельгийские вафли / Фото Гранд кулинар Тосты со сливочным маслом





Тосты с маслом и медом / Фото Лига



Тосты с маслом и медом / Фото Лига Магазинные маффины





Маффины / Фото Затишок



Маффины / Фото Затишок Фруктовые соки и фреши





Соки и фреши / Фото Метро



Соки и фреши / Фото Метро Утренняя выпечка: круассаны, пончики и булки





Круассаны / Фото Гранд кулинар



Круассаны / Фото Гранд кулинар Йогурты с подсластителями и обезжиренная молочная продукция





Магазинный йогурт / Фото Ключ



Магазинный йогурт / Фото Ключ Энергетические батончики





Магазинные батончики / Фото СВО



Магазинные батончики / Фото СВО Переработанные мясные продукты: сосиски, колбасы, паштеты





Колбаса молочная / Фото Кулинар



Колбаса молочная / Фото Кулинар Сладкие кофейные напитки





Сладкие напитки на основе кофе / Фото Сладкая Мадам



Во всех перечисленных блюдах большое содержание сахара, консервантов и подсластителей, которые никак не насытят ваш организм полезной клетчаткой и витаминами.

Чем завтракать утром

Яичница со свежим салатом и цельнозерновой хлеб или гречка; орехи, клубника





Яичница / Фото Все образование



Яичница / Фото Все образование Омлет со шпинатом, козий сыр, два вида любых овощей и черный шоколад





Омлет / Фото Гранд Кулинар



Омлет / Фото Гранд Кулинар Киноа с салатом и авокадо, зеленый листовой салат, томаты, оливки и семена





Салат из киноа / Фото 1000 меню



Салат из киноа / Фото 1000 меню Запеченный батат или картофель, слабосоленая красная рыба или хамон, свежий огурец, редис и листья салата





Картофель с рыбой / Фото Кнапвел



Картофель с рыбой / Фото Кнапвел Банановые оладьи со свежими или замороженными ягодами





Оладьи банановые / Фото Паблиш Украины



Оладьи банановые / Фото Паблиш Украины Ролл с кукурузной лепешки со свежими овощами и вареными яйцами





Роллы с различными начинками / Фото Молодой буковинец

Обязательно завтракайте каждое утро, ведь это залог хорошего для и здорового организма!