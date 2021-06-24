Одним із найважливіших прийомів їжі є сніданок. На жаль, більшість людей відмовляються снідати, як наслідок – систематичні переїдання на ніч, зайва вага та проблеми з травленням.

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Пропонуємо вам переглянути ваше харчування, а саме сніданки та обирати тільки корисну та здорову їжу на щодень зі збалансованими білками, вуглеводами та жирами.

10 шкідливих сніданків

Солодкі та цукрові злаки, пластівці, медові та сиропні граноли, каші швидкого приготування





Сухі сніданки / Фото Знай юа



Сухі сніданки / Фото Знай юа Оладки, панкейки та вафлі





Бельгійські вафлі / Фото Гранд кулінар



Бельгійські вафлі / Фото Гранд кулінар Тости з вершковим маслом





Тости з маслом та медом / Фото Ліга



Тости з маслом та медом / Фото Ліга Магазинні мафіни





Мафіни / Фото Затишок



Мафіни / Фото Затишок Фруктові соки та фреші





Соки та фреші / Фото Метро



Соки та фреші / Фото Метро Ранкова випічка: круасани, пончики та булки





Круасани / Фото Гранд кулінар



Круасани / Фото Гранд кулінар Йогурти з підсолоджувачами та знежирена молочна продукція





Магазинний йогурт / Фото Ключ



Магазинний йогурт / Фото Ключ Енергетичні батончики





Магазинні батончики / Фото СВО



Магазинні батончики / Фото СВО Перероблені м'ясні продукти: сосиски, ковбаси, паштети





Ковбаса молочна / Фото Кулінар



Ковбаса молочна / Фото Кулінар Солодкі кавові напої





Солодкі напої на основі кави / Фото Солодка Мадам



У всіх перелічених стравах великий вміст цукру, консервантів та підсолоджувачів, котрі ніяк не наситять ваш організм корисною клітковиною та вітамінами.

Чим снідати вранці

Яєчня зі свіжим салатом та цільнозерновий хліб або гречка; горіхи, полуниця





Яєчня / Фото Все освіта



Яєчня / Фото Все освіта Омлет зі шпинатом, козиний сир, два види будь-яких овочів та чорний шоколад





Омлет / Фото Гранд Кулінар



Омлет / Фото Гранд Кулінар Кіноа з салатом та авокадо, зелений листовий салат, томати, оливки та насіння





Салат з кіноа / Фото 1000 меню



Салат з кіноа / Фото 1000 меню Запечений батат або картопля, слабосолона червона риба або хамон, свіжий огірок, редиска та листя салату





Картопля з рибою / Фото Кнапвел



Картопля з рибою / Фото Кнапвел Бананові оладки зі свіжими або замороженими ягодами





Оладки бананові / Фото Пабліш Україна



Оладки бананові / Фото Пабліш Україна Рол з кукурудзяної паляниці зі свіжими овочами та вареними яйцями





Роли з різними начинками / Фото Молодий буковинець

Обов'язково снідайте щоранку, адже запорука хорошого для та здорового організму!