Одним із найважливіших прийомів їжі є сніданок. На жаль, більшість людей відмовляються снідати, як наслідок – систематичні переїдання на ніч, зайва вага та проблеми з травленням.

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Пропонуємо вам переглянути ваше харчування, а саме сніданки та обирати тільки корисну та здорову їжу на щодень зі збалансованими білками, вуглеводами та жирами.

10 шкідливих сніданків

  • Солодкі та цукрові злаки, пластівці, медові та сиропні граноли, каші швидкого приготування


    Сухі сніданки / Фото Знай юа
     
  • Оладки, панкейки та вафлі


    Бельгійські вафлі / Фото Гранд кулінар
     
  • Тости з вершковим маслом


    Тости з маслом та медом / Фото Ліга
     
  • Магазинні мафіни


    Мафіни / Фото Затишок
     
  • Фруктові соки та фреші


    Соки та фреші / Фото Метро
     
  • Ранкова випічка: круасани, пончики та булки


    Круасани / Фото Гранд кулінар 
     
  • Йогурти з підсолоджувачами та знежирена молочна продукція


    Магазинний йогурт / Фото Ключ
     
  • Енергетичні батончики


    Магазинні батончики / Фото СВО
     
  • Перероблені м'ясні продукти: сосиски, ковбаси, паштети


    Ковбаса молочна / Фото Кулінар
     
  • Солодкі кавові напої


    Солодкі напої на основі кави / Фото Солодка Мадам
     

У всіх перелічених стравах великий вміст цукру, консервантів та підсолоджувачів, котрі ніяк не наситять ваш організм корисною клітковиною та вітамінами.

Чим снідати вранці

  • Яєчня зі свіжим салатом та цільнозерновий хліб або гречка; горіхи, полуниця


    Яєчня / Фото Все освіта
     
  • Омлет зі шпинатом, козиний сир, два види будь-яких овочів та чорний шоколад


    Омлет / Фото Гранд Кулінар
     
  • Кіноа з салатом та авокадо, зелений листовий салат, томати, оливки та насіння


    Салат з кіноа / Фото 1000 меню
     
  • Запечений батат або картопля, слабосолона червона риба або хамон, свіжий огірок, редиска та листя салату


    Картопля з рибою / Фото Кнапвел
     
  • Бананові оладки зі свіжими або замороженими ягодами


    Оладки бананові / Фото Пабліш Україна
     
  • Рол з кукурудзяної паляниці зі свіжими овочами та вареними яйцями


    Роли з різними начинками / Фото Молодий буковинець

Обов'язково снідайте щоранку, адже запорука хорошого для та здорового організму!