Вкусные и старинные: какие 12 блюд следует сделать на Сочельник – лучшие идеи
На Сочельник традиционно подают 12 постных блюд. У каждой украинской хозяйки есть свой список, однако его всегда можно пополнить свежими идеями.
24 Канал предлагает воспользоваться подборкой древних рецептов. Ваши близкие будут в восторге от этих вкусных блюд.
Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда
Идеи 12 блюд на Рождество
Первые 5 блюд – довольно простые в приготовлении или продаются в каждом магазине:
- плетенка;
- сельдь;
- квашеная капуста;
- маринованные грибы;
- компот;
- чеснок, который следует положить по углам стола, чтобы он уберегал от злых сил.
Пошаговые рецепты других блюд узнайте дальше.
Как приготовить постный борщ
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 4
– 1 свекла среднего размера;
– 1 репчатый лук;
– 3 – 4 картофелины;
– половинка сладкого перца;
– половина моркови;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 200 граммов квашеной капусты с рассолом;
– 1 – 2 столовые ложки меда;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте бульон на свекле. Для этого почистите свеклу, разрежьте ее пополам, залейте водой и варите 40 минут до готовности. Добавьте половину луковицы в отвар и продолжайте готовить.
- Очищенные 3 – 4 картофелины нарежьте мелкими кубиками и отправьте в свекольный бульон.
- Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону.
- Для зажарки половину сладкого перца и вторую половину луковицы нарежьте кубиком и припустите на сковороде с 1 столовой ложкой подсолнечного масла в течение 3 – 5 минут. Добавьте 2 столовых ложки томатной пасты и тушите еще 2 – 3 минуты.
- Достаньте из бульона свеклу, дайте ей немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Верните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку.
- Когда все овощи будут готовы, добавьте в борщ 200 граммов квашеной капусты с рассолом. Проварите 3 минуты и попробуйте. Доведите вкус солью, перцем и медом – все ингредиенты на ваш вкус.
- Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоялся. Подавайте горячим.
Борщ – традиционное блюдо на Сочельник / Фото Depositphotos
Постные ушки к борщу
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– две горсти белых сушеных грибов;
– 1 луковица;
– 150 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 50 граммов воды;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Грибы замочите на ночь. Затем залейте чистой водой и варите до готовности ориентировочно 1 час. После этого грибной бульон слейте, процедив через мелкое сито.
- Лук порежьте мелкими кубиками. Отваренные грибы пропустите через мясорубку или измельчите ножом. Лук слегка подрумяньте на подсолнечном масле. Затем добавьте грибы, посолите, поперчите и вместе с луком жарьте еще 3 – 5 минут на среднем огне.
- На столешницу высыпьте муку, сделайте в ней небольшое углубление и разбейте туда яйцо. Добавьте щепотку соли и немного перемешайте рукой. Затем постепенно добавляя воду, замесите тесто.
- На присыпанной мукой столешнице очень тоненько раскатайте тесто. Далее формочкой или стаканом вырежьте кружочки диаметром 4 сантиметра или порежьте тесто на квадратики со стороной примерно 4 сантиметра.
- На кружочек выложите немного грибной начинки, плотно слепите края и соедините противоположные концы полученного вареника.
- Ушки выложите в кастрюлю с кипящей подсоленной водой, доведите до кипения и варите 1 – 2 минуты. Далее смажьте их растительным маслом, чтобы не слипались.
Рецепт вареников с грибами
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 500 граммов шампиньонов;
– 1 лук;
– 300 граммов пшеничной муки;
– 1 стакан воды;
– соль и перец по вкусу;
– растительное масло для жарки.
Приготовление:
- В миску насыпьте просеянную муку и добавьте щепотку соли.
- Влейте 200 миллилитров холодной воды и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще немного муки. Вымешайте эластичное тесто.
- Грибы помойте и нарежьте мелкими кубиками. Лук почистите, помойте и нарежьте помельче. Обжарьте грибы вместе с луком. Добавьте соль и перец по вкусу. Как только грибы поджарятся, снимите сковороду с огня и подождите, пока начинка полностью не остынет.
- Тем временем тесто выложите на стол, слегка присыпьте мукой и раскатайте как можно тоньше. С помощью бокала или стакана вырежьте круги.
- В центр каждого положите чайную ложку начинки и плотно защепите края вареников.
- Поставьте на плиту кастрюлю с водой, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Опустите вареники в кипяток и варите в течение 5 – 7 минут.
Рецепт кутьи на Рождество
- Время: 2 часа 45 минут
- Порций: 4
– 250 граммов пшеницы;
– 100 граммов изюма;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов грецких орехов;
– 100 граммов меда;
– 100 граммов сахара;
– 1 щепотка соли
Приготовление:
- Пшеницу залейте чистой водой на ночь или на 4 – 5 часов. После этого промойте ее, добавьте 0,5 литра воды, щепотку соли и отварите до полной готовности в течение часа-полтора.
- Грецкие орехи измельчите, а мак залейте крутым кипятком. Через 10 – 15 минут слейте из мака воду, добавьте сахар и измельчите блендером. Также мак можно сразу перекрутить на ручной мельнице без замачивания.
- Изюм промойте и залейте кипятком. Через 10 – 15 минут слейте воду.
- Разведите мед в небольшом количестве теплой воды.
- Заправьте пшеницу орехами, маком, изюмом и медовым сиропом. Оставьте кутью на несколько часов, чтобы настоялась.
Кутью традиционно делают с маком и изюмом / Фото istockphoto
Рецепт фасоли
- Время: 45 минут
- Порций: 4
– 500 граммов фасоли;
– 500 граммов томатной пасты;
– 3 четверти стакана воды;
– 1 луковица;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 столовая ложка майорана;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 чайная ложка паприки;
– четверть чайной ложки чили;
– четверть чайной ложки кориандра;
– 3 горошины перца;
– 3 зерна душистого перца;
– 2 лавровых листа;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Положите фасоль в кастрюлю. Вода должна быть примерно на 10 сантиметров выше фасоли. Отставьте ночь.
- На следующий день слейте воду, фасоль промойте, уложите в кастрюлю и залейте литром воды. Варите на медленном огне около 90 минут, пока она не станет мягкой. В конце посолите, процедите и отставьте.
- Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности.
- Добавьте продавленные зубчики чеснока, лавровый лист, душистый и черный перец.
- Жарьте около 5 минут, постоянно помешивая. Добавьте томатную пасту, воду, соевый соус и остальные специи. Перемешивайте и тушите примерно 6 минут.
- Добавьте сваренную фасоль и потушите под крышкой на медленном огне примерно 20 минут.
Рыба с сушеными грибами
- Время: 3 часа
- Порций: 6
– 1,5 килограмма рыбы;
– 50 грамм сушеных грибов;
– 2 луковицы;
– 100 миллилитров масла;
– 1 чайная ложка горчицы;
– нарезанная зелень петрушки по вкусу;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Почищенную и подсушенную рыбу нарежьте порционно, посолите и посыпьте растолченным чесноком. Оставьте на 1 – 2 часа в холодном месте мариноваться.
- Дно формы выстелите нарезанным луком и измельченными отварными грибами. Сверху уложите рыбу, перекладывая ее луком и грибами так, чтобы верх был покрыт луком.
- Залейте отваром из грибов, перемешанным с растительным маслом и горчицей. Накройте и запекайте в духовке 1 час.
- Перед подачей выложите рыбу в полуглубокую тарелку, полейте образовавшимся во время запекания соусом и посыпьте нарезанной зеленью.
Приятного аппетита!Ищете вкусный постный рецепт на Сочельник? Попробуйте приготовить красный борщ с ушками. Начинок аж двое – с селедкой и с грибами.