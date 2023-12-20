Львовская фудблогерка и исследовательница украинского кулинарного наследия Марианна Душар (Пани Стефа) поделилась давним рецептом постного борща с ушками от Дарьи Цвек. Обязательно попробуйте его приготовить – вам понравится.
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Рецепт борща с ушками на Сочельник
- Время: 3 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Чтобы приготовить свекольный квас, почистьте и помойте свеклу, после чего нарежьте ее на мелкие частицы, сложите в литровую банку и залейте холодной водой, чтобы она только укрыла ее. Положите корочку из черного хлеба и завяжите марлей. Оставьте в теплом месте, на 6 – 7 дней, пока квас не получит приятный вкус.
- Свеклу и овощи для борща почистьте, грибы помойте. Свеклу нарежьте на части и вместе с другими овощами и грибами положите в 2 литра кипятка. Варите на медленном огне под плотно накрытой крышкой, пока все не приготовится.
- Вареную свеклу протрите на грубой терке, сбрызните свекольным квасом или разбавленной водой лимонной кислотой.
- Муку поджарьте на растительном масле до светлого цвета, заправьте борщ, доведите до кипения и посолите. Тогда снимите с огня, влейте свекольный квас, добавьте свеклу, лавровый лист на 5 минут и дайте настояться борщу. Для улучшения вкуса добавьте к борщу немного сахара.
- Чтобы приготовить ушки, просейте муку и теплой водой замесите тесто. Месите долго, пока оно не станет эластичным. Затем тонко раскатайте, нарежьте на полоски, а затем – на квадраты 4 на 4 сантиметра. Уложите начинку, сложите в треугольник и залепите. Затем слепите противоположные углы в виде ушка. Разложите на доску, посыпанную мукой, и прикройте, чтобы не высыхали.
- Варите ушки в большом количестве кипятка, не накрывая крышкой. Когда они всплывут наверх и разбухнут – выберите их на дуршлаг, сполосните холодной водой, дайте, чтобы она стекла, и переложите в миску. Посолите, полейте растительным маслом, чтобы не слипались, накройте и до подачи на стол держите на водяной бане.
- Чтобы приготовить начинку для ушек из сельди, залейте ее на ночь чаем, тогда почистите, отделите филе от костей и очень мелко порубите. Измельченный лук потушите на растительном масле, добавьте сухари из булки, поджарьте и вымешайте с сельдью. Посолите, поперчите и дайте остыть.
- Для грибной начинки сушеные белые грибы промойте и замочите в прохладной воде на ночь. Затем сварите их в той же воде, отцедите, мелко порежьте и смешайте с зажаренным на масле лучком. Посолите и поперчите по вкусу.
- Положите ушки в тарелку и залейте борщом. Не добавляйте сметаны, ведь это блюдо – постное.