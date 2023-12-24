Смачні та старовинні: які 12 страв слід зробити на Святвечір - найкращі ідеї

24 Канал пропонує скористатися підбіркою давніх рецептів. Ваші близькі будуть в захваті від цих смачних страв.

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Ідеї 12 страв на Різдво

Перші 5 страв – доволі прості у приготуванні або продаються у кожному магазині:

плетінка;

оселедець;

квашена капуста;

мариновані гриби;

узвар;

часник, який слід покласти по кутках столу, аби вберігав від злих сил.

Покрокові рецепти інших страв дізнавайтеся далі.

Як приготувати пісний борщ

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 буряк середнього розміру;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 – 4 картоплини;

– половинка солодкого перцю;

– половина моркви;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 200 грамів квашеної капусти з розсолом;

– 1 – 2 столові ложки меду;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Приготуйте бульйон на буряку. Для цього почистьте буряк, розріжте його навпіл, залийте водою і варіть 40 хвилин до готовності. Додайте у відвар половину цибулини та продовжуйте готувати. Очищені 3 – 4 картоплини наріжте дрібними кубиками та відправте до бурякового бульйону. Половину моркви наріжте соломкою і теж додайте в каструлю до бульйону. Для засмажки половину солодкого перцю і другу половину цибулини наріжте кубиком і припустіть на пательні з 1 столовою ложкою соняшникової олії протягом 3 – 5 хвилин. Додайте 2 столові ложки томатної пасти та тушкуйте ще 2 – 3 хвилини. Дістаньте з бульйону буряк, дайте йому трохи охолонути та наріжте довільними шматочками. Поверніть нарізаний буряк у бульйон і туди ж відправте засмажку. Коли всі овочі будуть готові, додайте в борщ 200 грамів квашеної капусти з розсолом. Проваріть 3 хвилини та скуштуйте. Доведіть смак сіллю, перцем і медом – усі інгредієнти до вашого смаку. Готовий борщ можна залишити на 20 хвилин, щоб він настоявся. Подавайте гарячим.



Борщ – традиційна страва на Святвечір / Фото Depositphotos

Пісні вушка до борщу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– дві жмені білих сушених грибів;

– 1 цибулина;

– 150 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 50 грамів води;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

Гриби замочіть на ніч. Потім залийте їх чистою водою і варіть до готовності орієнтовно 1 годину. Після цього грибний бульйон злийте, процідивши крізь дрібне сито. Цибулю поріжте дрібними кубиками. Відварені гриби пропустіть крізь м'ясорубку або подрібніть ножем. Цибулю злегка підрум'яньте на соняшниковій олії. Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і разом з цибулею смажте ще 3 – 5 хвилин на середньому вогні. На стільницю висипте борошно, зробіть в ньому невелике заглиблення і розбийте туди яйце. Додайте дрібку солі та злегка перемішайте рукою. Потім, поступово додаючи воду, замісіть тісто. На присипаній борошном стільниці дуже тоненько розкачайте тісто. Далі формочкою чи склянкою виріжте кружечки діаметром 4 сантиметри або ж поріжте тісто на квадратики зі стороною приблизно 4 сантиметри. На кружечок викладіть трошки грибної начинки, щільно зліпіть краї та з'єднайте протилежні кінці отриманого вареника. Вушка викладіть в каструлю з киплячою підсоленою водою, доведіть до кипіння і варіть 1 – 2 хвилини. Далі змастіть їх олією, щоб не злипалися.

Рецепт вареників з грибами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів печериць;

– 1 цибуля;

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 1 склянка води;

– сіль та перець до смаку;

– рослинна олія для смаження.

Приготування:

У миску насипте просіяне борошно та додайте дрібку солі. Влийте 200 мілілітрів холодної води та все ретельно перемішайте. За потреби додайте ще трохи борошна. Вимішайте еластичне тісто. Гриби помийте та наріжте дрібними кубиками. Цибулю почистьте, помийте й наріжте якомога дрібніше. Обсмажте гриби разом із цибулею. Додайте сіль та перець до смаку. Щойно гриби підсмажаться, зніміть пательню з вогню і зачекайте, поки начинка повністю не охолоне. Тим часом тісто викладіть на стіл, злегка присипте борошном і розкачайте якомога тонше. За допомогою келиха чи склянки виріжте кола. У центр кожного покладіть чайну ложку начинки та щільно защипніть краї вареників. Поставте на плиту каструлю з водою, додайте дрібку солі та доведіть до кипіння. Опустіть вареники в окріп та варіть протягом 5 – 7 хвилин.

Рецепт куті на Різдво

Час : 2 години 45 хвилин

: 2 години 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів пшениці;

– 100 грамів родзинок;

– 100 грамів маку;

– 100 грамів волоських горіхів;

– 100 грамів меду;

– 100 грамів цукру;

– 1 дрібка солі

Приготування:

Пшеницю залийте чистою водою на ніч або на 4 – 5 годин. Після цього промийте її, додайте 0,5 літра води, дрібку солі та відваріть до повної готовності протягом години-півтори. Волоські горіхи подрібніть, а мак залийте окропом. Через 10 – 15 хвилин злийте з маку воду, додайте цукор і подрібніть блендером. Також мак можна одразу перекрутити на ручному млині без замочування. Родзинки промийте й залийте окропом. Через 10 – 15 хвилин злийте воду. Розведіть мед у невеликій кількості теплої води. Заправте пшеницю горіхами, маком, родзинками та медовим сиропом. Залиште кутю на кілька годин, щоб настоялася.



Кутю традиційно роблять з маком і родзинками / Фото istockphoto

Рецепт квасолі

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів квасолі;

– 500 грамів томатної пасти;

– 3 чверті склянки води;

– 1 цибулина;

– 5 зубчиків часнику;

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка майорану;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка паприки;

– чверть чайної ложки чилі;

– чверть чайної ложки коріандру;

– 3 горошини перцю;

– 3 зерна запашного перцю;

– 2 лаврові листки;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Покладіть квасолю в каструлю. Вода має бути приблизно на 10 сантиметрів вище квасолі. Відставте на ніч. На наступний день злийте воду, квасолю промийте, покладіть в каструлю і залийте літром води. Варіть на повільному вогні приблизно 90 хвилин, поки вона не стане м'якою. В кінці посоліть, процідіть і відставте. Розігрійте олію у великій каструлі та обсмажте нарізану кубиками цибулю до прозорості. Додайте продавлені зубчики часнику, лавровий лист, запашний і чорний перець. Смажте близько 5 хвилин, постійно помішуючи. Додайте томатну пасту, воду, соєвий соус і решту спецій. Перемішуйте і тушкуйте приблизно 6 хвилин. Додайте зварену квасолю і тушкуйте під кришкою на повільному вогні приблизно 20 хвилин.

Риба з сушеними грибами

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма риби;

– 50 грамів сушених грибів;

– 2 цибулини;

– 100 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– нарізана зелень петрушки до смаку;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– дрібка солі.

Приготування:

Почищену і підсушену рибу наріжте порційно, посоліть і посипте розтовченим часником. Залиште на 1 – 2 години у холодному місці маринуватися. Дно форми вистеліть нарізаною цибулею й подрібненими відвареними грибами. Зверху покладіть рибу, перекладаючи її цибулею і грибами так, щоб верх був укритий цибулею. Залийте відваром із грибів, перемішаним з олією й гірчицею. Накрийте і запікайте у духовці 1 годину. Перед подачею викладіть рибу в напівглибоку тарілку, полийте соусом, який утворився під час запікання, та посипте нарізаною зеленню.

Смачного!

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