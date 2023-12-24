Смачні та старовинні: які 12 страв слід зробити на Святвечір - найкращі ідеї

24 Канал пропонує скористатися підбіркою давніх рецептів. Ваші близькі будуть в захваті від цих смачних страв.
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Ідеї 12 страв на Різдво
Перші 5 страв – доволі прості у приготуванні або продаються у кожному магазині:
- плетінка;
- оселедець;
- квашена капуста;
- мариновані гриби;
- узвар;
- часник, який слід покласти по кутках столу, аби вберігав від злих сил.
Покрокові рецепти інших страв дізнавайтеся далі.
Як приготувати пісний борщ
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Приготуйте бульйон на буряку. Для цього почистьте буряк, розріжте його навпіл, залийте водою і варіть 40 хвилин до готовності. Додайте у відвар половину цибулини та продовжуйте готувати.
- Очищені 3 – 4 картоплини наріжте дрібними кубиками та відправте до бурякового бульйону.
- Половину моркви наріжте соломкою і теж додайте в каструлю до бульйону.
- Для засмажки половину солодкого перцю і другу половину цибулини наріжте кубиком і припустіть на пательні з 1 столовою ложкою соняшникової олії протягом 3 – 5 хвилин. Додайте 2 столові ложки томатної пасти та тушкуйте ще 2 – 3 хвилини.
- Дістаньте з бульйону буряк, дайте йому трохи охолонути та наріжте довільними шматочками. Поверніть нарізаний буряк у бульйон і туди ж відправте засмажку.
- Коли всі овочі будуть готові, додайте в борщ 200 грамів квашеної капусти з розсолом. Проваріть 3 хвилини та скуштуйте. Доведіть смак сіллю, перцем і медом – усі інгредієнти до вашого смаку.
- Готовий борщ можна залишити на 20 хвилин, щоб він настоявся. Подавайте гарячим.
Борщ – традиційна страва на Святвечір / Фото Depositphotos
Пісні вушка до борщу
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Приготування:
- Гриби замочіть на ніч. Потім залийте їх чистою водою і варіть до готовності орієнтовно 1 годину. Після цього грибний бульйон злийте, процідивши крізь дрібне сито.
- Цибулю поріжте дрібними кубиками. Відварені гриби пропустіть крізь м'ясорубку або подрібніть ножем. Цибулю злегка підрум'яньте на соняшниковій олії. Потім додайте гриби, посоліть, поперчіть і разом з цибулею смажте ще 3 – 5 хвилин на середньому вогні.
- На стільницю висипте борошно, зробіть в ньому невелике заглиблення і розбийте туди яйце. Додайте дрібку солі та злегка перемішайте рукою. Потім, поступово додаючи воду, замісіть тісто.
- На присипаній борошном стільниці дуже тоненько розкачайте тісто. Далі формочкою чи склянкою виріжте кружечки діаметром 4 сантиметри або ж поріжте тісто на квадратики зі стороною приблизно 4 сантиметри.
- На кружечок викладіть трошки грибної начинки, щільно зліпіть краї та з'єднайте протилежні кінці отриманого вареника.
- Вушка викладіть в каструлю з киплячою підсоленою водою, доведіть до кипіння і варіть 1 – 2 хвилини. Далі змастіть їх олією, щоб не злипалися.
Рецепт вареників з грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- У миску насипте просіяне борошно та додайте дрібку солі.
- Влийте 200 мілілітрів холодної води та все ретельно перемішайте. За потреби додайте ще трохи борошна. Вимішайте еластичне тісто.
- Гриби помийте та наріжте дрібними кубиками. Цибулю почистьте, помийте й наріжте якомога дрібніше. Обсмажте гриби разом із цибулею. Додайте сіль та перець до смаку. Щойно гриби підсмажаться, зніміть пательню з вогню і зачекайте, поки начинка повністю не охолоне.
- Тим часом тісто викладіть на стіл, злегка присипте борошном і розкачайте якомога тонше. За допомогою келиха чи склянки виріжте кола.
- У центр кожного покладіть чайну ложку начинки та щільно защипніть краї вареників.
- Поставте на плиту каструлю з водою, додайте дрібку солі та доведіть до кипіння. Опустіть вареники в окріп та варіть протягом 5 – 7 хвилин.
Рецепт куті на Різдво
- Час: 2 години 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Пшеницю залийте чистою водою на ніч або на 4 – 5 годин. Після цього промийте її, додайте 0,5 літра води, дрібку солі та відваріть до повної готовності протягом години-півтори.
- Волоські горіхи подрібніть, а мак залийте окропом. Через 10 – 15 хвилин злийте з маку воду, додайте цукор і подрібніть блендером. Також мак можна одразу перекрутити на ручному млині без замочування.
- Родзинки промийте й залийте окропом. Через 10 – 15 хвилин злийте воду.
- Розведіть мед у невеликій кількості теплої води.
- Заправте пшеницю горіхами, маком, родзинками та медовим сиропом. Залиште кутю на кілька годин, щоб настоялася.
Кутю традиційно роблять з маком і родзинками / Фото istockphoto
Рецепт квасолі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Покладіть квасолю в каструлю. Вода має бути приблизно на 10 сантиметрів вище квасолі. Відставте на ніч.
- На наступний день злийте воду, квасолю промийте, покладіть в каструлю і залийте літром води. Варіть на повільному вогні приблизно 90 хвилин, поки вона не стане м'якою. В кінці посоліть, процідіть і відставте.
- Розігрійте олію у великій каструлі та обсмажте нарізану кубиками цибулю до прозорості.
- Додайте продавлені зубчики часнику, лавровий лист, запашний і чорний перець.
- Смажте близько 5 хвилин, постійно помішуючи. Додайте томатну пасту, воду, соєвий соус і решту спецій. Перемішуйте і тушкуйте приблизно 6 хвилин.
- Додайте зварену квасолю і тушкуйте під кришкою на повільному вогні приблизно 20 хвилин.
Риба з сушеними грибами
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Приготування:
- Почищену і підсушену рибу наріжте порційно, посоліть і посипте розтовченим часником. Залиште на 1 – 2 години у холодному місці маринуватися.
- Дно форми вистеліть нарізаною цибулею й подрібненими відвареними грибами. Зверху покладіть рибу, перекладаючи її цибулею і грибами так, щоб верх був укритий цибулею.
- Залийте відваром із грибів, перемішаним з олією й гірчицею. Накрийте і запікайте у духовці 1 годину.
- Перед подачею викладіть рибу в напівглибоку тарілку, полийте соусом, який утворився під час запікання, та посипте нарізаною зеленню.
Смачного!