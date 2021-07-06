Шашлык без соуса – деньги на ветер: 5 вкусных рецептов соусов к мясу приготовленных дома
Источник:24 канал
Собрались жарить мясо на природе, но не знаете, какие именно соусы приготовить к шашлыку? Мы подготовили для вас 5 самых популярных соусов к мясу, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Рецепты рассчитаны на большие компании!
Все соусы с нашей подборки прекрасно подойдут к любому мясу для шашлыка: нежной курятине, говядине, свинине, индейке или баранине.
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Дзадзики
Дзадзики – традиционный греческий соус, приготовленный на йогурте и свежих огурцах. Он подойдет к нежному куриному шашлыку и сумеет точно подчеркнуть вкус мяса.
- Время: 10 минут
- Порции: 5 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 126 ккал
Густой соус дзадзики / Фото 1000 меню
– 500 мл греческого йогурта;
– 2 свежих огурца;
– 3 – 4 зубчика чеснока;
– укроп на ваш вкус;
– щепотка соли;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
- Тщательно помойте огурцы водой. Нарежьте их на мелкие кубики.
- В миске соедините греческий йогурт с огурцами, посолите и поперчите по вашему вкусу.
- Очистите чеснок от шелухи и выжмите его в соус через пресс.
- Мелко нарежьте укроп и добавьте к соусу. Перемешайте дзадзики до однородной консистенции и подавайте столу охлажденным. Приятного аппетита!
Острый соус из черешни
- Время: 40 минут
- Порции: 8
- Калорийность на 100 граммов: 290 ккал
Соус из черешни / Едим дома
– 400 г черешни;
– 60 сахара,
– 50 мл белого бальзамического уксуса;
– 5 г корня имбиря;
– 17 г свежего перца чили;
– 2 щепотки молотой корицы;
– черный молотый перец по вашему вкусу;
– щепотка соли;
– 1 ч. л. агар-агара;
– 25 мл воды.
- Тщательно помойте черешню водой, удалите хвостики и косточки. Переложите черешню в кастрюлю с толстым дном и засыпьте сахаром.
- Отправьте черешню на огонь и доведите до кипения.
- Залейте горячей водой агар-агар и оставьте набухать.
- Влейте к черешне уксус и варите соус более 10 минут, время от времени помешивая.
- Очистите от кожуры имбирь. Натрите имбирь на мелкой терке и добавьте к черешне.
- Перец чили разрежьте вдоль и удалите семена. Нарежьте чили кольцами и добавьте к соусу.
- Высыпьте в соус остальные молотые специи и перемешайте.
- После закипания варите соус еще 10 минут на маленьком огне.
- Добавьте к соусу набухший агар-агар и перемешайте массу. Прокипятите соус еще 5 минут при постоянном помешивании, чтобы активизировался агар-агар.
- Готовый соус из черешен можно закрыть в стерилизованных банках на зиму, а можно охладить и подавать к столу. Приятного аппетита!
Медово-горчичный соус
- Время: 10 минут
- Порции: 5 – 6
- Калорийность на 100 граммов: 180 ккал
Соус к мясу / Фото Кулинария
– 4 ст. л. меда;
– 2 ст. л. горчицы в зернах;
– 1 ч. л. острой горчицы;
– 50 мл соевого соуса;
– 1 ст. л. лимонного сока.
- В соуснице соедините прогретый мед с зернами горчицы.
- Добавьте лимонного сока, соевого соуса и крепкой горчицы.
- Тщательно перемешайте соус к мясу ложкой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Острый армянский соус с томатами
- Время: 10 минут
- Порции: 10 – 12
- Калорийность на 100 граммов: 124 ккал
Томатный соус / Фото 1000 меню
– 1 л банка томатов в собственном соку или 500 г консервированного пюре;
– 1 пучок кинзы;
– 1 стакан воды;
– 1 головка чеснока;
– 1 пучок базилика;
– 1 репчатая луковица;
– щепотка соли;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
- Если вы выбрали для соуса томаты в собственном соку – снимите с них шкурки и перебейте в блендере в пюре. Если готовое консервированное пюре – перелейте его в кастрюлю.
- Отправьте томаты в кастрюле на огонь и доведите до кипения на маленьком огне.
- Мелко нарежьте зелень, лук – маленьким кубиком. Чеснок выдавите через пресс.
- Отправьте подготовленные овощи и зелень к томатам и варите 5 минут.
- Добавьте специи к соусу и перемешайте.
- Охладите соус из томатов и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Соус винегрет
- Время: 5 минут
- Порции: 6
- Калорийность на 100 граммов: 180 ккал
Классический соус винегрет / Фото Гранд кулинар
– 60 мл белого бальзамического уксуса;
– 1 ст. л. горчицы;
– 180 мл оливкового масла;
– щепотка соли;
– черный молотый перец по вашему вкусу.
- В небольшой миске соедините уксус, горчицу, соль и черный молотый перец.
- Тонкой струйкой вливайте к ингредиентам оливковое масло и взбивайте венчиком соус до однородной и гладкой консистенции.
- Подавайте соус винегрет к столу охлажденным. Приятного аппетита!