Всі соуси з нашої підбірки чудово підійдуть до будь-якого м'яса для шашлику: ніжної курятини, яловичини, свинини, індички чи баранини.
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Дзадзики
Дзадзики – традиційний грецький соус приготований на йогурті та свіжих огірках. Він підійде до ніжного курячого шашлику та зуміє влучно підкреслити смак м'яса.
- Час: 10 хвилин
- Порції: 5 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 126 ккал
Густий соус дзадзики / Фото 1000 меню
- Ретельно помийте огірки водою. Наріжте їх на дрібні кубики.
- У мисці з'єднайте грецький йогурт з огірками, посоліть та поперчіть на ваш смак.
- Почистіть часник від лушпиння та вичавіть його до соусу через прес.
- Дрібно наріжте кріп та додайте до соусу. Перемішайте дзадзики до однорідної консистенції та подавайте столу охолодженим. Смачного!
Гострий соус з черешні
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8
- Калорійність на 100 грамів: 290 ккал
Соус з черешні / Їмо вдома
- Ретельно помийте черешню водою, видаліть хвостики та кісточки. Перекладіть черешню в каструлю з товстим дном та засипте цукром.
- Відправте черешню та вогонь та доведіть до кипіння.
- Залийте гарячою водою агар-агар та залишіть набухати.
- Влийте до черешень оцет та варіть соус понад 10 хвилин, час від часу помішуючи.
- Почистіть від шкірки імбир. Натріть імбир на дрібній тертці та додайте до черешень.
- Перець чилі розріжте повздовж та видаліть насіння. Наріжте чилі кільцями та додайте до соусу.
- Висипте до соусу решту мелених спецій та перемішайте.
- Після закипання варіть соус ще 10 хвилин на маленькому вогні.
- Додайте до соусу набухлий агар-агар та перемішайте масу. Прокип'ятіть соус ще 5 хвилин при постійному помішуванні, щоб активізувався агар-агар.
- Готовий соус з черешень можна закрити в стерилізовані банки на зиму, а можна охолодити та подавати до столу. Смачного!
Медово-гірчичний соус
- Час: 10 хвилин
- Порції: 5 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 180 ккал
Соус до м'яса / Фото Кулінарія
- У соусниці з'єднайте прогрітий мед із зернами гірчиці.
- Додайте лимонного соку, соєвого соусу та міцної гірчиці.
- Ретельно перемішайте соус до м'яса ложкою та подавайте до столу. Смачного!
Гострий вірменський соус з томатами
- Час: 10 хвилин
- Порції: 10 – 12
- Калорійність на 100 грамів: 124 ккал
Томатний соус / Фото 1000 меню
- Якщо ви обрали для соусу томати у власному соку – зніміть з них шкірки та перебийте у блендері в пюре. Якщо вже готове консервоване пюре – перелийте його в каструлю.
- Відправте томати в каструлі на вогонь та доведіть до кипіння на маленькому вогні.
- Дрібно наріжте зелень, цибулю – маленьким кубиком. Часник вичавіть через прес.
- Відправте підготовані овочі та зелень до томатів та варіть 5 хвилин.
- Додайте спецій до соусу та перемішайте.
- Охолодіть соус з томатів та подавайте до столу. Смачного!
Соус вінегрет
- Час: 5 хвилин
- Порції: 6
- Калорійність на 100 грамів: 180 ккал
Класичний соус вінегрет / Фото Гранд кулінар
- У невеликій мисці з'єднайте оцет, гірчицю, сіль та чорний мелений перець.
- Тонкою цівкою вливайте до інгредієнтів оливкову олію та збивайте вінчиком соус до однорідної й гладкої консистенції.
- Подавайте соус вінегрет до столу охолодженим. Смачного!