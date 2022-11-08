Украинский ресторан впервые попал в 50 Best Discovery: реакция Ярославского

Заведение украинского шеф-повара и ресторатора Владимира Ярославского впервые попало в список 50 Best Discovery – известной премии лучших ресторанов мира. Ресторан Chef's Table был отмечен в списке открытий года.

Ресторан судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимира Ярославского и победительницы "Мастер Шеф. Профессионалы" Элеоноры Барановой – Chef's Table попал в список 50 Best Discovery. Важно отметить, что украинские рестораны впервые попали в этот перечень.

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Что известно о Chef's Table

По замыслу ресторатора, каждый гость Chef's Table сможет общаться с шеф-поваром, смотреть, как готовят ему блюдо и узнавать от повара полезную информацию о выборе вина, ведь в заведении открыта кухня.



Элеонора Баранова и Владимир Ярославский / Фото из личного архива шеф-повара

Chef's Table – это первый в Украине ресторан из сет-меню высокой, авторской кухни. После полномасштабного вторжения России в Украину заведение Владимира приготовило более 20 тысяч обедов для Вооруженных Сил Украины, ТрО и медиков.

Владимир Ярославский, узнав, что его заведение вошло в 50 ресторанов, ставших открытием в 2022 году, вспомнил свою мирную жизнь. Он отметил, что тогда как каждый украинец мечтал создавать что-то новое и уникальное.

Для гостей это ужин, как особое событие, для нас – эксперимент и возможность работать в принципиально другом формате. Конечно, были и мечты о признании, чтобы в мире узнали, что украинская кухня современна и одновременно имеет давнюю историю и глубокую культурную основу. Но мы никак не ожидали этого именно сейчас. А потому, эта новость для нас еще более приятна,

– прокомментировал Владимир.

Шеф-повар добавил, что рестораны с дегустационными сетами вместо меню – обычное дело для сегмента fine dining, но относительно новая история для украинского ресторанного бизнеса. Вместе с Элеонорой Барановой и командой они постоянно много учились, вдохновлялись. Ведь за этими ужинами было немало работы.

Владимир Ярославский вместе с командой заведения также поблагодарил ВСУ за дальнейшую возможность работать.