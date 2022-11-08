Ресторан судді кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимира Ярославського та переможниці "Мастер Шеф. Професіонали" Елеонори Баранової – Chef's Table потрапив до списку 50 Best Discovery. Важливо відзначити, що українські ресторани вперше потрапили у цей список.

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Що відомо про Chef's Table

За задумом ресторатора кожен гість Chef's Table зможе спілкуватись із шеф-кухарем, дивитись, як готують йому страву та дізнаватись від кухаря корисну інформацію щодо вибору вина, адже у закладі відкрита кухня.



Елеонора Баранова та Володимир Ярославський / Фото з особистого архіву шеф-кухаря

Chef's Table – це перший в Україні ресторан з сет-меню високої, авторської кухні. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заклад Володимира приготувала понад 20 тисяч обідів для Збройних Сил України, ТрО та медиків.

Володимир Ярославський дізнавшись, що його заклад увійшов до 50 ресторанів, які стали відкриттям 2022 року, пригадав своє мирне життя. Він відзначив, що тоді, як і кожен українець мріяв створювати щось нове й унікальне.

Для гостей це вечеря, як особлива подія, для нас – експеримент і можливість працювати в принципово іншому форматі. Звісно, були й мрії про визнання, щоб у світі дізналися, що українська кухня є сучасною та одночасно має давню історію й глибоку культурну основу. Але ми ніяк не очікували на це саме зараз. А тому, ця новина для нас ще більш приємна,

– прокоментував Володимир.

Шеф-кухар додав, що ресторани з дегустаційними сетами замість меню – звична справа для сегмента fine dining, але відносно нова історія для українського ресторанного бізнесу. Разом з Елеонорою Барановою і командою вони постійно багато вчилися, надихалися. Адже, за цими вечерями було чимало роботи.

Володимир Ярославський разом з командою закладу також висловив подяку ЗСУ за подальшу можливість працювати.