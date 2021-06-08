7 популярных продуктов, которые содержат больше сахара, чем мы думали

Пляжный сезон как никогда близко, поэтому самое время вспомнить о правильном питании. Поэтому делимся с вами списком продуктов, которые содержат много сахара.

Все мы любим сладкое и так трудно от него отказываемся. И как только наступает то время, когда вы готовы проститься с лакомством, появляются 7 невинных продуктов, которые помешают это сделать из-за большого содержания сахара.

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Консервированный суп



Консервированный суп содержит / Фото Unsplash

По рекомендациям специалистов, женщинам следует употреблять лишь 24 грамма сахара в день, тогда как мужчинам – 36 граммов. И здесь всем известно, что газированные напитки могут помочь выполнить эту норму, однако никто не подозревает в этом томатный суп, который, казалось бы, является полезным.

Если заглянуть на оборот упаковки, вы увидите, что содержание сахара в одной банке фактически является его дневная норма. Это также характерно для соусов на основе томатов, где сахар используется для сбалансирования кислотности помидоров.

Нежирный йогурт



Лучше выбирать обычный йогурт / Фото Unsplash

Пища с низким содержанием жира может быть привлекательной для тех, кто пытается вести здоровый образ жизни. Однако это не всегда пойдет вам на пользу, особенно, если речь идет о йогуртах. В нежирных видах этого продукта добавляют больше сахара для восстановления вкуса и консистенции. Порция обычного йогурта содержит 4,7 грамма сахара , тогда как порция "диетического" – до 6 - 12 граммов сахара .

Многие нежирных и ароматизированных йогуртов также содержат вредные подсластители, такие как сахарозу или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

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Нежирная заправка для салата



Домашняя заправка полезнее / Фото Unsplash

Здесь ситуация такая же, как и с йогуртами. Заправки для салатов, которые имеют меньше жира и калорий, содержащие повышенное количество сахара. 2 столовые ложки любимой заправки могут содержать от 7 до 10 граммов добавленного жира.

Диетологи рекомендуют делать салатную заправку дома, без добавления сахара и консервантов. А ингредиенты здесь очень простые: оливковое масло, уксус, соль и перец по вкусу.

Кетчуп



Кетчуп содержит много сахара и добавок / Фото Unsplash

Этот соус входит в список одного из самых популярных приправ во всем мире. Сочетая в себе сладкие и кислые нотки, кетчуп является обязательным ингредиентом гамбургера и как приложение к картофелю фри. Однако 1 столовая ложка этой красной приправы равна одному сахарному кубику. А те соусы, которые содержат меньше сахара, примерно 4 грамма на столовую ложку, имеют значительное количество кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы.

Арахисовое масло



Арахисовое масло нужно выбирать тщательно / Фото Unsplash

Арахисовое масло, как известно, – источник белка. В то время как натуральные виды арахисового масла совсем не содержат сахара или имеют его в своем составе очень мало, многие производители пользуются этим. В, казалось бы, полезный продукт часто добавляют вредные масла и сахарные приложения, которые делают этот продукт опасным не только для фигуры.

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Картофельные чипсы



Чипсы содержат 3 - 5% сахара / Фото Unsplash

Соленые снеки, кажется, не имеют ничего общего с сахаром, но пачка ваших любимых картофельных чипсов может содержать примерно 3 - 5% сахара. Это особенно характерно для чипсов с такими вкусами, как барбекю, сладкий чили, мед или сладкие кукурузные чипсы. Также снеки содержат много углеводов, которые при попадании в организм превращаются в глюкозу.

Сухофрукты



Сухофрукты содержат много сахара / Фото Unsplash

Сухофрукты считаются полезными вкусностями. Почти как их свежие аналоги, они богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Однако, когда плоды обезвоживаются, весь сахар остается. Это дает причины считать их богатыми природным сахарам.