Лимонад – свежий и оригинальный напиток, который можно подавать к столу на любой праздник или просто наслаждаться им в жаркие дни.
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Существует множество рецептов приготовления лимонада, но мы выбрали для вас самые оригинальные, чтобы вы могли сполна насладиться его вкусом.
Какой из них выбрать или приготовить все три – решение за вами!
Лимонад с цитрусовыми и розмарином
Лимонад с розмарином
- Время: 120 минут
- Порции: 5
- Калорийность: 189
- Выжмите сок из цитрусовых.
- Налейте в кастрюлю минеральную воду. Соедините воду с соком цитрусовых.
- Добавьте к жидкости сахар и перемешайте до полного растворения.
- Розмарин отбейте острым лезвием ножа, но не разрезайте его.
- Отправьте розмарин в напиток и оставьте настояться на несколько часов. Приятного аппетита!
Лимонад с мятой
Лимонад с мятой
- Время: 20 минут
- Порции: 5
- Калорийность: 75
- Выжмите сок из лимона.
- Налейте в кастрюлю минеральную воду. Соедините воду с соком лимона.
- Добавьте к жидкости сахар и перемешайте до полного растворения.
- Помойте мяту, отделите листочки от стебля и добавьте их к напитку.
- Подавайте лимонад к столу охлажденным. Приятного аппетита!
Лимонад без сахара с огурцом
Лимонад с огурцом
- Время: 25 минут
- Порции: 5
- Калорийность: 55
- Выжмите сок из лимона и лаймов.
- Налейте в кастрюлю минеральную воду. Соедините воду с соком цитрусовых.
- Нарежьте огурец ломтиками или кружочками и добавьте в напиток.
- Помойте мяту, отделите листочки от стебля и добавьте их в напиток.
- Подавайте лимонад к столу охлажденным. Приятного аппетита!