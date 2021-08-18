Абрикосовая паннакотта в стакане: изысканный десерт с сезонными фруктами

Чтобы классическая паннакотта стала интереснее, приготовьте ее с абрикосами. Отличный вкус десерта и эффектную презентацию гарантируем!

Паннакотта – классический итальянский десерт на жирных коровьих сливках с ванилью и желатином.

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Этот нежный десерт можно приготовить с любыми ягодами или фруктами. Все зависит от ваших предпочтений.

Рецепт абрикосовой паннакотты

Время : 2 часа

: 2 часа Порции: 6 – 8



Паннакотта с абрикосами / Фото sweet_foto_rnd

– 450 г абрикосов;– 100 г сахара + 1 ч. л. для сиропа;– 400 мл сливок жирностью 30 – 33%;– 5 г желатина;– 40 мл ликера амаретто.

Приготовление:

Замочите желатин с водой по инструкции на упаковке. Отставьте в сторону на 10 – 15 минут, чтобы он набух.



Приготовление десерта / Фото recetas dees candalo

Тщательно помойте абрикосы, просушите их на слое бумажного полотенца и разделите на дольки. Удалите из абрикосов косточки.

Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте в нее абрикосы на 10 минут.

Охладите абрикосы и снимите с них кожуру.

Отложите 1/3 часть абрикосов, залейте их ликером и добавьте столовую ложку сахара. Оставшиеся абрикосы измельчите в блендере в пюре.

В кастрюле смешайте сахар и сливки, добавьте ваниль по вашему вкусу. Доведите смесь до кипения и снимите с плиты.



Приготовление десерта / Фото recetas dees candalo

Добавьте к сливкам пюре абрикосов и перемешайте. Соедините с желатином и снова перемешайте.

Охладите паннакотту до комнатной температуры и разлейте по стаканам.

Отправьте десерт в холодильник до полного застывания.



Приготовление десерта / Фото recetas dees candalo

На готовый десерт выложите замоченные кусочки абрикосов.