Абрикосовая паннакотта в стакане: изысканный десерт с сезонными фруктами

18 августа 2021 , 18:50
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Источник:

инстаграм sweet_foto_rnd

Чтобы классическая паннакотта стала интереснее, приготовьте ее с абрикосами. Отличный вкус десерта и эффектную презентацию гарантируем!

Паннакотта – классический итальянский десерт на жирных коровьих сливках с ванилью и желатином.

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Этот нежный десерт можно приготовить с любыми ягодами или фруктами. Все зависит от ваших предпочтений.

Рецепт абрикосовой паннакотты

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6 – 8


Паннакотта с абрикосами / Фото sweet_foto_rnd

Ингредиенты:
– 450 г абрикосов;
– 100 г сахара + 1 ч. л. для сиропа;
– 400 мл сливок жирностью 30 – 33%;
– 5 г желатина;
– 40 мл ликера амаретто.

Приготовление:

  1. Замочите желатин с водой по инструкции на упаковке. Отставьте в сторону на 10 – 15 минут, чтобы он набух.


Приготовление десерта / Фото recetas dees candalo

  1. Тщательно помойте абрикосы, просушите их на слое бумажного полотенца и разделите на дольки. Удалите из абрикосов косточки.
  1. Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте в нее абрикосы на 10 минут.
  1. Охладите абрикосы и снимите с них кожуру.
  1. Отложите 1/3 часть абрикосов, залейте их ликером и добавьте столовую ложку сахара. Оставшиеся абрикосы измельчите в блендере в пюре.
  1. В кастрюле смешайте сахар и сливки, добавьте ваниль по вашему вкусу. Доведите смесь до кипения и снимите с плиты.


Приготовление десерта / Фото recetas dees candalo

  1. Добавьте к сливкам пюре абрикосов и перемешайте. Соедините с желатином и снова перемешайте.
  1. Охладите паннакотту до комнатной температуры и разлейте по стаканам.
  1. Отправьте десерт в холодильник до полного застывания.


Приготовление десерта / Фото recetas dees candalo

  1. На готовый десерт выложите замоченные кусочки абрикосов.
  1. Десерт готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак