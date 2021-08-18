Панакота – класичний італійський десерт на жирних коров'ячих вершках із ваніллю та желатином.

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Цей ніжний десерт можна приготувати з будь-якими ягодами чи фруктами. Усе залежить від ваших уодобань.

Рецепт абрикосової панакоти

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8

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Панакота з абрикосами / Фото sweet_foto_rnd

Приготування:

  1. Замочіть желатин з водою згідно з інструкцією на упаковці. Відставте в бік на 10 – 15 хвилин, щоб він набух.

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Приготування десерту / Фото recetas dees candalo

  1. Ретельно помийте абрикоси, просушіть їх на шарі паперового рушника та розділіть на дольки. Видаліть з абрикосів кісточки.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів та відправте в неї абрикоси на 10 хвилин.
  1. Охолодіть абрикоси та зніміть з них шкірку.
  1. Відкладіть 1/3 частину абрикосів, залийте їх лікером та додайте столову ложку цукру. Решту абрикосів подрібніть у блендері в пюре.
  1. У каструлі змішайте цукор та вершки, додайте ваніль на ваш смак. Доведіть суміш до кипіння та зніміть з плити.

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Приготування десерту / Фото recetas dees candalo

  1. Додайте до вершків пюре абрикосів та перемішайте. З'єднайте з желатином та знову перемішайте.
  1. Охолодіть панакоту до кімнатної температури та розлийте по склянках.
  1. Відправте десерт в холодильник до повного застигання.

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Приготування десерту / Фото recetas dees candalo

  1. На готовий десерт викладіть замочені шматочки абрикосів.
  1. Десерт готовий. Смачного!