Панакота – класичний італійський десерт на жирних коров'ячих вершках із ваніллю та желатином.
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Цей ніжний десерт можна приготувати з будь-якими ягодами чи фруктами. Усе залежить від ваших уодобань.
Рецепт абрикосової панакоти
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Панакота з абрикосами / Фото sweet_foto_rnd
Приготування:
- Замочіть желатин з водою згідно з інструкцією на упаковці. Відставте в бік на 10 – 15 хвилин, щоб він набух.
Приготування десерту / Фото recetas dees candalo
- Ретельно помийте абрикоси, просушіть їх на шарі паперового рушника та розділіть на дольки. Видаліть з абрикосів кісточки.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та відправте в неї абрикоси на 10 хвилин.
- Охолодіть абрикоси та зніміть з них шкірку.
- Відкладіть 1/3 частину абрикосів, залийте їх лікером та додайте столову ложку цукру. Решту абрикосів подрібніть у блендері в пюре.
- У каструлі змішайте цукор та вершки, додайте ваніль на ваш смак. Доведіть суміш до кипіння та зніміть з плити.
Приготування десерту / Фото recetas dees candalo
- Додайте до вершків пюре абрикосів та перемішайте. З'єднайте з желатином та знову перемішайте.
- Охолодіть панакоту до кімнатної температури та розлийте по склянках.
- Відправте десерт в холодильник до повного застигання.
Приготування десерту / Фото recetas dees candalo
- На готовий десерт викладіть замочені шматочки абрикосів.
- Десерт готовий. Смачного!