Панакота – класичний італійський десерт на жирних коров'ячих вершках із ваніллю та желатином.

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Цей ніжний десерт можна приготувати з будь-якими ягодами чи фруктами. Усе залежить від ваших уодобань.

Рецепт абрикосової панакоти

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8



Панакота з абрикосами / Фото sweet_foto_rnd

Інгредієнти:

– 450 г абрикосів;

– 100 г цукру + 1 ч. л. для сиропу ;

– 400 мл вершків жирністю 30 – 33%;

– 5 г желатину;

– 40 мл лікеру амарето.

Приготування:

Замочіть желатин з водою згідно з інструкцією на упаковці. Відставте в бік на 10 – 15 хвилин, щоб він набух.



Приготування десерту / Фото recetas dees candalo

Ретельно помийте абрикоси, просушіть їх на шарі паперового рушника та розділіть на дольки. Видаліть з абрикосів кісточки.

Розігрійте духовку до 200 градусів та відправте в неї абрикоси на 10 хвилин.

Охолодіть абрикоси та зніміть з них шкірку.

Відкладіть 1/3 частину абрикосів, залийте їх лікером та додайте столову ложку цукру. Решту абрикосів подрібніть у блендері в пюре.

У каструлі змішайте цукор та вершки, додайте ваніль на ваш смак. Доведіть суміш до кипіння та зніміть з плити.



Приготування десерту / Фото recetas dees candalo

Додайте до вершків пюре абрикосів та перемішайте. З'єднайте з желатином та знову перемішайте.

Охолодіть панакоту до кімнатної температури та розлийте по склянках.

Відправте десерт в холодильник до повного застигання.



Приготування десерту / Фото recetas dees candalo

На готовий десерт викладіть замочені шматочки абрикосів.