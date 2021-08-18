Паннакотта – классический итальянский десерт на жирных коровьих сливках с ванилью и желатином.
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Этот нежный десерт можно приготовить с любыми ягодами или фруктами. Все зависит от ваших предпочтений.
Рецепт абрикосовой паннакотты
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Паннакотта с абрикосами / Фото sweet_foto_rnd
Приготовление:
- Замочите желатин с водой по инструкции на упаковке. Отставьте в сторону на 10 – 15 минут, чтобы он набух.
Приготовление десерта / Фото recetas dees candalo
- Тщательно помойте абрикосы, просушите их на слое бумажного полотенца и разделите на дольки. Удалите из абрикосов косточки.
- Разогрейте духовку до 200 градусов и отправьте в нее абрикосы на 10 минут.
- Охладите абрикосы и снимите с них кожуру.
- Отложите 1/3 часть абрикосов, залейте их ликером и добавьте столовую ложку сахара. Оставшиеся абрикосы измельчите в блендере в пюре.
- В кастрюле смешайте сахар и сливки, добавьте ваниль по вашему вкусу. Доведите смесь до кипения и снимите с плиты.
Приготовление десерта / Фото recetas dees candalo
- Добавьте к сливкам пюре абрикосов и перемешайте. Соедините с желатином и снова перемешайте.
- Охладите паннакотту до комнатной температуры и разлейте по стаканам.
- Отправьте десерт в холодильник до полного застывания.
Приготовление десерта / Фото recetas dees candalo
- На готовый десерт выложите замоченные кусочки абрикосов.
- Десерт готов. Приятного аппетита!